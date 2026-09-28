남원시, '국립의전원 설립·운영' 전북 의료기관 협력체계 구축

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전북도·남원의료원·전북대병원·원광대병원·예수병원과 '업무협약'

국립의전원 교육인력·의료자원 연계 협력…실무협의회 구성, 협력방안 마련

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 남원시가 전북특별자치도와 도내 주요 의료기관들과 국립의학전문대학원(국립의전원) 설립과 안정적인 운영을 위한 협력 기반 마련에 나섰다고 28일 밝혔다.

남원시는 이날 전북도청에서 전북특별자치도, 남원의료원, 전북대학교병원, 원광대학교병원, 예수병원과 '국립의학전문대학원 설립·운영 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

남원 의전원 설립 및 운영 업무협약[사진=남원시]2026.09.28 gojongwin@newspim.com

협약식에는 이원택 전북지사와 양충모 남원시장, 오진규 남원의료원장, 양종철 전북대학교병원장, 서일영 원광대학교병원장, 신충식 예수병원장이 참석해 국립의전원 설립·운영과 공공의료 인력 양성을 위한 협력을 약속했다.

이번 협약은 국립의전원 설립 기반을 마련하고 도내 주요 의료기관의 의료 인력과 인프라를 활용해 향후 교육 및 임상실습 등을 지원하기 위해 추진됐다.

6개 기관은 협약에 따라 ▲국립의전원의 성공적인 설립과 안정적 운영 지원 ▲교육에 필요한 인력 분야 협력 ▲임상교육·실습 및 의료자원 연계 ▲기관 간 협의가 필요한 사항 등에 상호 협력하기로 했다.

또 협약의 실질적인 이행을 위해 각 기관 실무책임자로 구성된 실무협의회를 운영할 수 있도록 하고 구체적인 협력 범위와 방식은 기관 간 협의를 통해 마련할 예정이다.

남원시는 이번 협약을 바탕으로 국립의전원 설립에 필요한 교육·임상 분야 협력 기반을 확보하고 설립 추진 과정에 맞춰 전북특별자치도 및 의료기관들과 지속적인 협력을 이어갈 방침이다.

양충모 남원시장은 "국립의전원의 성공적인 설립과 운영을 위해서는 지역이 보유한 의료 역량을 함께 활용할 수 있는 협력체계가 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 전북특별자치도와 도내 주요 의료기관들과 긴밀히 협력해 국립의전원이 안정적인 교육·임상 기반을 갖출 수 있도록 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com