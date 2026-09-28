이남오 함평군수 취임 100일, '100인 타운홀' 개최

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군민 50명 공개모집

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 민선 9기 출범 100일을 계기로 군민과 함께 향후 군정의 밑그림을 그리는 소통의 장을 마련한다.

함평군은 이남오 군수 취임 100일을 맞아 '새롭게 100일 이롭게 100인 타운홀 미팅'을 열고 참여 군민 50명을 공개 모집한다고 28일 밝혔다.

민선9기 제49대 이남오 함평군수 취임식. [사진=함평군]

타운홀 미팅은 다음 달 14일 함평읍사무소 대회의실에서 열린다. 민선 9기 100일간의 주요 성과와 향후 군정 운영 방향을 공유한 뒤 군민 자유토론을 통해 정책에 대한 의견을 듣는다.

특히 군민이 현장에서 질문하면 이 군수가 직접 답변하고 필요할 경우 담당 부서가 보충 설명에 나선다. 개별 민원이나 사업 건의보다는 군정 전반의 방향과 정책 제안에 초점을 맞출 예정이다.

행사 참석자는 공개모집 50명과 읍면 추천 50명 등 모두 100명으로 구성한다. 공개모집 대상은 군정에 관심 있는 함평군민이며 교육과 농·축·수산을 비롯해 보건·의료 지역경제 체육·관광 복지 기업 유치 청년 에너지·환경 등 10개 분야에서 신청할 수 있다.

참여 신청은 오는 10월 6일까지 함평군청 누리집이나 읍면사무소에서 받는다. 선정 결과와 행사 관련 사항은 개별 통지한다.

자세한 내용은 함평군청 누리집 모집 안내를 확인하거나 총무과 행정팀으로 문의하면 된다.

saasaa79@newspim.com