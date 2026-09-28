전북교육청, 직업계고 학생 취업 연계 지원...현장면접까지

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전주고용복지플러스센터서 취업 토크콘서트·기업별 현장 인성면접 진행

호텔·식품제조 기업탐방 후속…직무분석부터 현장실습·취업까지 단계별 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 직업계고 학생들의 실질적인 취업을 지원하기 위해 기업탐방부터 현장면접까지 연계한 취업지원 프로그램을 운영했다고 28일 밝혔다.

전북교육청은 이날 전북지방중소벤처기업청, 고용노동부 전주지청, 원광대학교 대학일자리+센터와 함께 전주고용복지플러스센터에서 '2026년 전북 직업계고 취업연계 기업탐방 페스타' 취업 토크콘서트와 현장면접을 개최했다.

취업토크콘서트[사진=전북교육청]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 지난 14일과 18일 진행한 호텔·식품제조 분야 기업탐방의 후속 프로그램이다. 기업탐방에 참여한 학생들이 기업 관계자와 직접 소통하고 희망 기업의 면접에 참여해 실제 채용으로 이어질 수 있도록 마련됐다.

토크콘서트에서는 참가 기업 관계자와 학생들이 기업과 직무, 채용 과정 등에 대해 질의응답을 진행했으며 이후 취업을 희망하는 학생들을 대상으로 기업별 현장 인성면접이 이어졌다.

학생들은 면접에 앞서 기업과 직무를 분석하고 직무별 이력서와 자기소개서를 작성해 기업에 제출하는 등 실전 취업 준비 과정도 거쳤다.

전북교육청은 앞서 학생들과 함께 에이본호텔(군산), 글로스터호텔, 베스트웨스턴호텔, 시그니처호텔 등을 방문해 객실·식음료 서비스와 조리 업무 현장을 살펴보고 현직자 인터뷰를 진행했다.

이어 ㈜이랜드파크 켄싱턴리조트 남원점과 식품제조업체 ㈜담꽃을 찾아 생산라인과 품질관리 업무를 체험하며 관련 직무에 대한 이해도를 높였다.

기업탐방 페스타는 단순한 기업 견학에 그치지 않고 기업·직무 분석, 기업탐방 및 현직자 인터뷰, 이력서·자기소개서 작성, 취업 토크콘서트, 현장면접, 현장실습 및 취업으로 이어지는 단계별 취업지원 프로그램으로 운영되고 있다.

오지숙 전북교육청 창의인재교육과장은 "기업탐방을 통해 직무를 이해하는 데 그치지 않고 입사지원서 작성과 현장면접, 채용까지 단계적으로 연결하는 것이 이번 프로그램의 핵심"이라고 말했다.

lbs0964@newspim.com