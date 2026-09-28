'무안의 딸' 소설가 백정희...고향서 독자 만난다

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10월 1일 무안군복합문화센터서 북콘서트..'가라앉는 마을'

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군에서 고향의 기억을 문학으로 풀어낸 소설가 백정희 작가와 독자가 만나는 특별한 자리가 마련된다.

무안군은 내달 1일 오후 6시 30분 무안군복합문화센터 강당에서 백정희 작가의 소설 '가라앉는 마을'을 주제로 북콘서트를 연다고 28일 밝혔다.

백정희 작가 북콘서트 홍보물. [사진=무안군] 2026.09.28 ej7648@newspim.com

이번 북콘서트는 무안 출신인 백 작가의 삶과 고향 이야기를 비롯해 작품에 녹아든 의미를 독자들과 직접 나누기 위해 기획됐다.

행사에서는 작가와의 대화를 통해 소설 '가라앉는 마을'에 담긴 삶의 이야기와 고향에 대한 작가의 생각을 나눈다. 작품 일부를 직접 낭독하고 독자들의 질문에 답하는 질의응답도 이어지며 참여 인원은 100명 내외로 예정됐다.

백 작가는 2004년 단편소설 '싹'으로 박화성문학상을 받았으며 2005년 '탁란'으로 토지문학제 평사리문학상 대상을 수상했다. 2008년에는 중편소설 '황학동 사람들'로 전태일문학상을 받으며 작품성을 인정받았다.

이번 행사는 무안군이 주관하며 지역 독자들이 작가의 작품 세계와 고향에 대한 이야기를 가까이서 접하는 자리가 될 전망이다.

ej7648@newspim.com