익산시·우신세이프티시스템, 727억원 투자 협약…자동차부품 산업 확대

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익산 제2산단 유휴부지 매입해 3년간 신규 생산시설 구축…34명 직접고용

자동차 안전벨트 등 생산·제품 80% 이상 수출…협력업체 포함 200명 일자리

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 자동차 안전부품 생산기업의 대규모 투자를 유치하며 제2일반산업단지 내 자동차부품 산업 기반 확대에 나선다고 28일 밝혔다.

익산시는 이날 전북도청에서 전북특별자치도, ㈜우신세이프티시스템과 투자협약을 체결했다.

익산시와 우신세이프티시스템이 727억 투자 협약후 최정호 익산시장, 허우영 ㈜우신세이프티시스템 대표, 이원택 전북지사(왼쪽부터)가 기념촬영했다.[사진=익산시]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

㈜우신세이프티시스템은 자동차용 안전벨트 등 안전부품을 생산하는 중견기업으로 생산 제품의 80% 이상을 해외에 수출하는 수출 중심 기업이다.

협약에 따라 우신세이프티시스템은 익산 제2일반산업단지 내 유휴부지를 매입해 3년간 총 727억원을 투자하고 신규 생산시설을 구축한다. 이와 함께 34명을 신규 고용하며 협력업체 등 간접고용까지 포함하면 약 200명의 일자리 창출 효과가 기대된다.

익산시는 전북특별자치도와 함께 투자계획이 원활하게 이행될 수 있도록 관련 법령과 제도 범위에서 행정·재정적 지원에 협력할 계획이다. 투자 과정에서 필요한 인허가와 기업지원 사항 등을 지원해 생산시설 구축과 기업의 안정적인 정착을 뒷받침한다.

이번 투자는 산업단지 내 유휴부지를 새로운 생산 기반으로 활용한다는 점에서도 의미가 있다. 투자가 본격화되면 제2일반산업단지에 활력을 더하고 지역 자동차부품 산업 기반 확대와 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

우신세이프티시스템 관계자는 "익산의 우수한 산업 인프라와 기업지원 여건 등을 종합적으로 고려해 투자를 결정했다"며 "계획된 투자를 차질 없이 추진하고 지역과 함께 성장하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

최정호 익산시장은 "727억원 규모의 투자가 제2일반산업단지 유휴부지를 새로운 생산 기반으로 전환하고 지역 자동차부품 산업에 활력을 더할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 기업의 투자 수요를 적극 발굴해 지역 산업의 성장 기반을 넓히고 양질의 일자리를 만드는 기업 유치에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com