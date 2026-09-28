부산교육연구정보원, 30일 학부모 디지털 아카데미…AI 활용 교육

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정지훈 교수 글로벌 역량 주제 강연

유치원~고등학교 학부모 참여 가능

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청교육연구정보원 SW·AI교육거점센터가 학부모를 대상으로 자녀의 인공지능(AI)·소프트웨어 활용 교육 방안을 소개한다.

센터는 오는 30일 오후 6시 줌을 통해 '2026학년도 9월 학부모 디지털 아카데미'를 개최한다고 28일 밝혔다.

2026학년도 9월 학부모 디지털 아카데미 포스터[사진=부산시교육청] 2026.09.28

강연 주제는 '우리 아이, 소프트웨어와 함께 세계로: 글로벌 역량을 강화하는 AI 교육'이다. 대구경북과학기술원(DGIST) 겸직교수이자 모두의연구소 최고비전책임자인 정지훈 교수가 강연자로 나선다.

이번 강연은 앞서 진행한 세 차례 학부모 디지털 아카데미 만족도 조사에서 확인된 다양한 교육 주제에 대한 요구를 반영해 마련했다. 자녀가 AI와 소프트웨어를 활용해 세계와 소통하고 글로벌 역량을 기를 수 있는 방법을 다룬다.

정 교수는 의공학 박사로, '거의 모든 IT의 역사', '생성형 AI가 바꾸는 메타버스의 미래' 등을 쓴 IT 융합 전문가다. 방송과 강연을 통해 미래교육과 AI 관련 내용을 알려왔다.

이번 강연에서는 소프트웨어를 활용해 자녀가 세계와 연결되는 방법과 가정에서 학부모가 실천할 수 있는 지도 방향을 설명할 예정이다.

유·초·중·고·특수학교 학부모와 관심 있는 시민은 누구나 온라인으로 참여할 수 있다.

유영옥 부산교육연구정보원장은 "이번 강연이 소프트웨어를 통해 자녀의 시야를 세계로 넓히는 데 도움이 되길 바란다"며 "학부모의 다양한 요구를 반영한 강연을 계속 마련하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com