김민석, 日대사 만나 "과거 잊지 않되 미래로…'김대중-오부치 선언' 한일관계 실현"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표는 15일 미즈시마 대사를 만나 한일 관계의 미래를 강조했다
- 김 대표는 셔틀외교와 교류 확대를 긍정 평가하며 민주당의 협력을 약속했다
- 미즈시마 대사는 양국 관계의 안정적 발전을 위해 최선을 다하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 15일 미즈시마 고이치 주한 일본대사를 접견하고 "과거를 잊지 않되 현재를 중시하고 미래를 만들어 가는 것이 양국 관계의 본질"이라고 강조했다.
김 대표는 이날 서울 여의도 국회 본관에서 미즈시마 대사를 만나 "이재명 대통령께서 취임 후 첫 해외 순방지로 일본을 가셨고, 양국 정상이 오가며 셔틀외교가 진행됐다"며 "관광객 수가 역대 최고치를 기록하고 청년들의 상호 호감도가 높아진 것은 1998년 '김대중-오부치 선언'에서 합의하고 꿈꿨던 바람직한 한일 관계의 모습을 실현해 가고 있는 것"이라고 평가했다.
이어 김 대표는 과거 외교부 장관과의 인연을 언급하며 "제가 당 대표가 되기 전 총리로 임명되는 날, 제 오랜 친구인 고노 타로 전 외상과의 통화에서 '역사적 원칙성과 함께 외교적 연속성도 존중해 갈 것'이라 말했듯 그때나 지금이나 같은 생각"이라고 했다.
그러면서 "정치·경제·문화 등 다방면에서 더욱 풍부한 한일 관계를 형성해 나가도록 민주당도 노력하겠다"고 밝혔다.
이에 미즈시마 고이치 대사는 "김 대표의 취임을 진심으로 기쁘게 생각하며, 일본을 잘 아시는 분이 대표에 취임해 일본의 많은 관계자들도 기뻐하고 있다"고 확답했다.
미즈시마 대사는 "정상 간 신뢰를 바탕으로 한 셔틀외교와 더불어 양국 국민 간 교류가 강화되어 한일 관계가 더욱 든든해지고 있다"며 "민주주의, 시장경제, 법의 지배 등 공통 가치를 공유하는 한국은 국제 사회의 중요한 파트너이자 이웃국가"라고 화답했다.
그러면서 "미래지향적이고 안정적인 관계를 더욱 깊이 있게 발전시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com