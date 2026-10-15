김민석 "임광현 비서실장 외유내강형 실무 카드…당정청 안정적 이끌 것"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 15일 임광현 비서실장 인선을 높이 평가했다
- 김 대표는 임 실장이 당정청 조율과 국정 연속성에 강점이 있다고 설명했다
- 임 실장이 외유내강 리더십으로 청와대 조직을 안정시킬 것으로 기대했다
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"국세청 이끈 경험 바탕으로 청와대 조직 관리·국정 안정에 즉각 성과 낼 것"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 15일 임광현 신임 대통령 비서실장 인선에 대해 "소리 없이 강한 카드이며 결과도 굉장히 좋을 것으로 예상되고 기대된다"고 높이 평가했다.
김 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'의 프로그램 '민티07'에 출연해 "관계성, 방향성, 역량에서 모두 우수한 점수를 줄 수 있다"며 이같이 밝혔다.
김 대표는 비서실장의 자격 요건과 관련해 "비서실장은 당·정·청 관계가 다 조율돼야 한다"며 "임 실장은 당 출신이자 국회의원을 지냈고, 정부 내에서 함께 호흡을 맞춰 오며 대통령을 포함한 정부 핵심 인물들과 관계가 좋아 안정적"이라고 설명했다.
이어 국정 연속성에 대해서도 "정부 출범 때부터 국무회의에 참석하며 정책 방향을 연속해서 이어갈 수 있는 이해가 이미 돼있다"며 "좁은 의미의 국세청 출신 관료라기보다는 합리적이고 시장과 실물 등 경제 전체에 대한 이해가 깊어 대통령께도 도움이 되고 당정청과 국정을 안정시키는 데 바로 쓰일 수 있는 인물"이라고 강조했다.
또 김 대표는 "국세청은 조직 기강이 강하고 자부심도 센 만만치 않은 조직"이라며 "보기에는 부드러워 보이지만 전형적인 외유내강형 리더십을 갖추고 있어 청와대 조직을 관리하고 행정적으로 끌어가는 데 있어 굉장히 안정적으로 갈 수 있다"고 평가했다.
아울러 전직 국세청장의 비서실장 발탁이 가지는 사정 기관 성격에 대한 우려에 대해 김 대표는 "사정 기관이라는 것은 부정한 것을 잡고 벌을 주는 범주이지만, 조세 정의와 관련된 권한이 어떻게 올바르고 적절히 사용야 하는지에 대한 이해가 있는 분"이라며 일각의 시선을 일축했다.
allpass@newspim.com