장동혁 "임광현 비서실장 임명은 세금폭탄 예고…처남은 李대통령 대장동 변호인"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표는 14일 임광현 비서실장 임명을 세금폭탄이라고 비판했다
- 임 청장이 세무조사와 부동산·가상자산 과세를 주도했다고 주장했다
- 국감 중 비서실장 교체를 국감 방해로 규정하고 증인 채택을 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 14일 신임 대통령비서실장에 임광현 국세청장을 임명한 것을 두고 "결국 세금폭탄 더 세게 떨어뜨리겠다는 소리"라고 비판했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 "임광현 국세청장이 청와대 비서실장이 됐다"며 "어제까지도 국정감사에서 '이재명 더불어근저당' 쉴드치던 사람"이라고 주장했다.
장 대표는 "그는 대통령 하명 세무조사에 누구보다 열심이었다"며 "장특공 폐지 등 부동산 세금 폭탄에도 앞장섰다. 청년들이 반대하는 가상자산 과세도 밀어붙여 왔다"고 주장했다.
이어 "결국 세금폭탄 더 세게 떨어뜨리겠다는 소리"라며 "국민들 곡소리 날 일만 남았다"고 지적했다.
장 대표는 "임광현의 처남 이승엽 변호사는 이재명 변호인"이라며 "대장동, 공직선거법, 위증교사, 불법 대북송금 변호를 다 맡았다"며 가족관계도 문제삼았다.
그러면서 "헌법재판관 시키려다 여론 반발로 무산되기도 했다"며 "본인 변호사는 가족까지 알뜰하게 챙기는 대통령이다. 국민을 그렇게 좀 챙겨봤으면 좋겠다"고 꼬집었다.
국정감사 기간 도중 대통령 비서실장이 교체된 데 대해서도 '국감 방해'라고 지적하며 강훈식 전 비서실장 등을 증인으로 불러야 한다고 강조했다.
장 대표는 "강훈식 비서실장 사표낸 게 3주 전"이라며 "그런데 국정감사 한복판에 비서실장을 교체했다"며 명백한 '국감 방해'라고 주장했다.
장 대표는 "강훈식, 김용범, 김현지, 정진상 모두 증인으로 불러야 한다"며 "끝날 때까지 끝난 게 아니다"라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com