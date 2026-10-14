김민석 "신천지 개입 1차 조사 완료…상당한 가입 정황과 증언 확보"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 14일 신천지 당원 집단가입 정황을 확인했다고 말했다
- 민주당은 당원 정비 TF 조사 결과를 최고위원회에 1차 보고했다고 밝혔다
- 김 대표는 조직적 정치 개입 의혹을 신중히 규명해 재발을 막겠다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"3만~5만 명 보도된 숫자는 정확하지 않아"
"후속 대응은 당 전체 고려해 신중 검토"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 14일 지난 8·17 전당대회 과정에서 제기되었던 이른바 '신천지 개입설'과 관련해 "상당한 정도의 집단적 가입이 있다는 것은 확인됐고 의미 있는 증언들도 축적됐다"고 말했다.
김 대표는 이날 오전 유튜브 방송 민주당TV '민티07'에 출연해 신천지 교인의 당원 가입에 대한 당 차원의 조사 결과를 보고 받았다고 밝혔다.
박선원 최고위원을 단장으로 하는 당원 정비 태스크포스(TF)의 조사가 국정감사 직전 일단락됐으며, 이후 최고위원회에 1차 보고가 이뤄졌다는 설명이다.
김 대표는 일부 언론에서 보도된 구체적인 가입 숫자(3만~5만 명 등)에 대해서 "수사를 통한 것이 아닌 검증 방법을 통해 추산한 것일 뿐, 보도된 숫자가 정확하지는 않다"고 선을 그었다.
이어 김 대표는 "종교인이든 누구든 자기가 (당원) 가입하는 것은 막을 수 없지만, 경선 시기에 어떻게 정치적 행위를 하라고 조직적인 지시나 개입이 이루어졌다면 그것은 전혀 달라지는 것"이라고 강조했다.
그러면서 "다음 단계에서 어떻게 가야 할 것인가에 대해 최고위원들 수준에서 공개할지, 조금 더 넓혀서 의원총회 정도에서 공개할지 논의해야 한다"고 말했다.
수사 의뢰나 진상 규명이 당에 부담이나 역풍을 초래할 수 있다는 일각의 우려에 대해선 "당 전체를 생각하고 하겠다"며 "민감한 문제인 만큼 매우 신중하고 조심스럽게 접근할 것"이라고고 했다.
그러면서도 "그러나 길게 봐서는 이러한 비자발적 종교적 정치 개입 우려가 재발하는 것이 더 큰 문제일 수 있다"며, "이번 기회에 최대한 밝힐 수 있는 부분과 정리할 수 있는 부분은 확실히 매듭짓겠다"고 힘줘 말했다.
seo00@newspim.com