현대모비스, 실리콘밸리 이어 상하이로…로봇·AI 협력망 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스는 14일 중국 상하이에서 첫 오픈이노베이션 행사를 개최했다
- 현대모비스는 로보틱스와 피지컬 AI 분야 협력 가능성을 논의했다
- 현대모비스는 상하이를 거점으로 아시아 로보틱스 협력을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대모비스가 미국 실리콘밸리에 이어 중국 상하이로 글로벌 오픈이노베이션을 확대한다. 로보틱스와 반도체 등 신사업 분야에서 유망 협력사를 발굴하고 기술 개발과 투자 기회를 확보하기 위해서다.
현대모비스는 지난 14일 중국 상하이에서 현지 유망 기업과 완성차업체, 투자기관 등을 초청해 '모비스 모빌리티 데이(MMD)'를 개최했다고 15일 밝혔다. 로보틱스와 피지컬 AI를 주제로 열린 이번 행사는 현대모비스가 중국에서 처음 개최한 오픈이노베이션 행사다.
행사에는 중국 완성차업체 관계자와 주요 로보틱스 기업 경영진, 글로벌 투자기관 관계자 등 300여 명이 참석했다. 현대모비스는 로보틱스 부품사업 비전을 제시하고 주요 기업들과 별도 미팅을 통해 협력 가능성을 논의했다.
현대모비스가 상하이를 선택한 것은 제조 기반과 공급망 역량이 뛰어나고, 양쯔강 델타 지역에 연구개발 클러스터가 밀집해 있어 기술력을 갖춘 파트너를 발굴하기에 유리하다는 판단에서다. 회사는 올해 초 공개한 휴머노이드용 액추에이터 수주도 현지 기업들의 관심을 높였다고 설명했다.
현대모비스는 2022년부터 북미 실리콘밸리에서 MMD를 개최하며 반도체와 소프트웨어 등 모빌리티 분야의 협력망을 구축해왔다. 이번 상하이 행사를 계기로 아시아 지역까지 협력 범위를 넓혀 글로벌 로보틱스 네트워크를 강화할 방침이다.
오픈이노베이션은 신기술을 보유한 파트너 발굴, 공동 또는 독자 기술 개발을 통한 개념검증(PoC), 전략적 협력을 거쳐 사업화하는 방식으로 추진한다. 국내 전략투자·파트너십 조직과 실리콘밸리 투자거점인 '모비스벤처스'를 활용해 유망 기업들과 협력을 확대할 계획이다.
peoplekim@newspim.com