영하 40도서 기술 검증…현대모비스 다큐, 글로벌 어워드 3관왕

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 7일 다큐멘터리로 글로벌 콘텐츠 어워드 3관왕을 차지했다.
- 'Why Fight Cold?'는 북미·프랑스 주요 시상식에서 잇따라 수상했다.
- 연구원들의 혹한기 시험 과정을 담아 기술 이해도를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 영하 40도의 혹한 속에서 미래차 기술을 개발하는 연구원들의 모습을 담은 다큐멘터리로 글로벌 콘텐츠 어워드 3관왕에 올랐다.
현대모비스는 자체 제작한 다큐멘터리 'Why Fight Cold?'가 글로벌 주요 콘텐츠 어워드에서 잇따라 수상했다고 7일 밝혔다.
해당 영상은 지난 5월 북미 '텔리 어워즈'에서 은상을 받았으며, '뮤즈 크리에이티브 어워즈'에서는 다큐멘터리와 자동차 부문에서 각각 대상을 수상했다. 프랑스 칸 기업광고제 자동차 부문에서는 2년 연속 최종 후보에 선정됐다.
약 20분 분량의 영상에는 스웨덴 동계시험장에서 전자식 제동시스템(EMB), 후륜조향시스템(RWS), 에어서스펜션 등을 검증하는 연구원들의 일상이 담겼다.
현대모비스는 전문적인 자동차 기술을 개발 과정과 연구원들의 경험을 중심으로 풀어내 대중의 이해도를 높이는 데 초점을 맞췄다.
국내에서도 '2026 소셜 아이어워드' 유튜브 부문 최고대상과 'ICT 어워드 코리아' 미디어·엔터테인먼트 부문 그랜드프라이즈를 수상했다.
현대모비스는 브랜드 미디어 플랫폼 '모비스 라이브'를 통해 기술 콘텐츠와 직무 소개 영상 등을 제공하고 있다. 자동차 기술을 쉽게 설명하는 '문과적 기술주의' 시리즈는 누적 조회수 1200만회를 기록했다.
chanw@newspim.com