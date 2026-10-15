배달대행사 사이트서 라이더 정보 노출…배민 "당사 관리 서비스 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 15일 배달대행 추정 사이트에서 라이더 201명 개인정보가 노출됐다
- 이름과 전화번호 담긴 데이터 폴더가 인증 없이 외부에 공개됐다
- 우아한형제들은 자사와 무관한 자체 시스템이며 현재 폐쇄됐다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우아한형제들 "위수탁 관계 없는 업체…사이트 폐쇄"
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달대행사가 운영하는 것으로 추정되는 사이트에서 배달 라이더 약 201명의 개인정보가 별도 인증 절차 없이 외부에 노출된 정황이 확인됐다. 배달의민족 운영사 우아한형제들은 해당 사이트가 자사에서 제공하거나 관리하는 서비스가 아니며, 운영 업체와 개인정보 위수탁 관계도 없다고 밝혔다.
15일 배달업계와 연합뉴스에 따르면 국내 배달대행 A업체가 운영하는 것으로 추정되는 사이트에서 라이더 약 201명의 이름과 전화번호가 담긴 데이터 폴더가 별도 로그인 절차 없이 외부에 노출됐다.
해당 사이트는 라이더가 이름과 전화번호 끝자리, 비밀번호 등을 입력해 배달 실적을 조회하는 서비스를 제공해 온 것으로 알려졌다. 그러나 개인정보가 저장된 데이터 폴더는 별도의 인증 없이 웹주소에 특정 경로를 추가하는 것만으로 접근할 수 있었던 것으로 파악됐다.
이에 대해 우아한형제들은 해당 사이트가 배달대행사의 자체 시스템이며 배달의민족과 직접적인 관련이 없다는 입장을 밝혔다.
우아한형제들 관계자는 "이번 사안은 특정 배달대행사가 라이더 관련 정보를 자체 조회하기 위해 개별적으로 만든 사이트에서 발생한 것으로 파악된다"며 "현재 해당 사이트는 폐쇄됐다"고 말했다. 이어 "이 사이트는 배달의민족이 제공하거나 관리하는 서비스가 아니며, 해당 대행사는 당사와 개인정보 위수탁 관계가 아니다"라고 강조했다.
kji01@newspim.com