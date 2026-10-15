미중, 선전 APEC계기 AI 협력 틀 구축 논의, 기술패권 경쟁 속 실무협의

AI 위험·정부 간 대화 제도화 논의

11월 APEC 계기 성과 낼지 주목

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 미국과 중국이 11월 중국 선전(深圳, 심천)에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 인공지능(AI) 분야의 협력 체계를 구축하는 방안을 논의하고 있다. 첨단 AI 기술을 둘러싼 패권 경쟁이 격화하는 가운데 양국 정상이 위기 대응과 정보 교류를 위한 제도적 장치를 마련할 수 있을지 주목된다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 15일 복수의 소식통을 인용해 미중 양국이 AI 관련 사고 대응과 정례적인 대화를 위한 기본 틀을 구체화하기 위해 실무 협의를 이어가고 있다고 보도했다. 양국 기술 실무진은 다음 달 선전에서 열릴 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 회담에서 AI 협력을 주요 성과로 제시하는 방안을 추진하고 있다. 두 정상은 APEC을 계기로 올해 세 번째 대면 회담을 선전에서 가질 전망이다.

양국은 지난 9월 시 주석의 미국 국빈 방문 당시 AI 위험 등을 논의할 양자 대화 체계를 구축하고, AI 관련 사고가 발생할 경우 소통할 수 있는 양자 연락 채널을 개설하기로 합의했다. 양국 정부는 11월 회의를 열기로 했지만, 현재까지 합의는 선언적인 수준에 머물러 있다.

소식통들은 선전 정상회담 전까지 AI 관련 위기 대응을 위한 기본적인 틀을 마련하는 것이 목표라고 전했다. 세부적인 운영 방식은 이후 협의를 통해 구체화할 예정이다. 정부 당국자뿐 아니라 연구기관과 산업계 인사까지 참여하는 지속적인 AI 협력 기구를 출범시키는 방안도 검토되고 있는 것으로 알려졌다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석이 2026년 9월 미국 방문때 백악관 환영만찬에서 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. 사진= CCTV. 2026.10.15 chk@newspim.com

미중은 당초 5월 정상회담 이후 AI 거버넌스 관련 공식 협상을 시작할 계획이었지만, 논의 범위와 일정 등을 둘러싼 이견으로 협상이 지연됐다. 이후 첫 AI 대화는 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리가 뉴욕에서 진행한 경제·무역 협상에 통합됐다. 양국은 이번 APEC 회의를 계기로 AI 대화에 실질적인 내용과 제도적 기반을 더한다는 구상이다.

다만 협력의 범위와 수준을 둘러싼 이견은 여전히 크다. AI 사고와 안전 문제에 공동 대응하는 방안과 AI 산업 전반의 경제적 협력을 확대하는 구상은 별개의 과제라는 게 소식통들의 설명이다. 규제 체계가 서로 다른 데다 첨단 기술을 둘러싼 경쟁이 치열해 제도화가 쉽지 않을 것이라는 전망도 나온다.

실제로 미국은 중국이 자국 AI 모델의 기술과 역량을 활용해 개발 격차를 좁히고 있다고 의심하고 있다. 베선트 장관은 지난달 중국이 미국 AI 모델을 증류(distillation) 방식으로 활용한다고 비판했다. 증류는 대형 AI 모델의 출력 결과를 학습해 소형 모델의 성능을 높이는 기술로, AI 업계에서 널리 사용된다. 중국은 이를 업계의 일반적인 기술 관행이라고 반박하고 있다.

트럼프 행정부는 중국과의 기술 경쟁을 이유로 첨단 AI 모델 개발을 늦추자는 주장에 부정적이며, 기업의 자율적인 안전 관리에 무게를 두고 있다. 동시에 미국은 우방국 중심의 AI 협력망인 '팍스 실리카(Pax Silica)' 구상을 추진하고 있으며, 중국은 세계인공지능협력기구를 통해 국제 AI 거버넌스에서 영향력 확대를 꾀하고 있다.

AI 협력 논의는 기술패권 경쟁이 합리적인 협력까지 가로막지는 않는다는 점을 보여줄 기회로 평가된다. 그러나 선전 회담에서 마련될 합의가 실질적인 협력으로 이어질지는 양국이 전략적 불신을 얼마나 줄이고 공동 대응의 범위를 어디까지 넓히느냐에 달려 있다고 볼수 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com