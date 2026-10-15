서울시, 모아주택 활력 강화…초기사업비 최대 20억 융자지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 15일 모아주택 대상지 7곳에 초기사업비 80억원을 융자했다
- 가로주택정비 4곳과 소규모재건축 3곳에 최대 20억원을 지원했다
- 융자는 연 2.2% 금리로 3년간 제공되며 10월부터 순차 실행된다
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 소규모 노후저층주거지역을 정비하는 사업인 '모아주택' 사업에 대해 서울시가 초기사업비를 융자 지원한다. 재개발·재건축이 아닌 가로주택정비사업을 비롯한 각종 소규모 정비사업에 지자체가 사업비 지원을 하는 것은 이번이 처음이다.
15일 서울시에 따르면 모아주택사업 초기사업비 융자지원 대상지 7곳이 선정돼 각 사업장 별로 총 80억원이 지원된다.
이번 방안은 지난해 발표한 '모아주택·모아타운 활성화방안'의 후속조치로 서울시 주택진흥기금을 활용해 조합설립 직후 필요한 설계비와 용역비 등을 저리로 지원함으로써 자금 부족에 따른 사업지연을 선제적으로 예방하기 위해 도입됐다.
그동안 가로주택정비사업은 주택도시보증공사(HUG)를 통한 초기사업비 융자 지원을 받을 수 있었다. 하지만 서울시는 사업 구역 확대로 급증한 자금 수요에 대응하기 위해 시 차원의 융자제도를 신설했다. 그간 초기사업비 지원 제도가 부재해 조합설립 직후 설계비·용역비 조달에 난항을 겪던 소규모재건축 등의 자금난도 이번 지원으로 대폭 해소될 전망이다.
선정된 구역은 가로주택정비사업 4곳, 소규모재건축사업 3곳이며, 지원금액은 구역당 최대 20억원 한도에서 총사업비의 5% 이내로 정했다. 융자 조건은 연 2.2% 금리에 융자기간 3년, 원리금 만기 일시상환 방식이다. 사업시행계획인가를 받지 못한 경우에는 서울시 승인을 거쳐 1년 단위로 연장할 수 있으며, 최초 대출일로부터 최대 7년까지 가능하다. 담보는 주택도시보증공사(HUG)의 대출보증서를 활용한다.
선정된 조합은 HUG 대출보증서 발급 등 필요한 절차를 마친 뒤 SH에 대출을 신청하면 된다. 대출은 10월부터 순차적으로 실행될 예정이다. 서울시는 이번 융자를 토대로 조합의 사업 초기 자금조달 부담을 완화하고 모아주택 정비사업이 신속하게 추진될 수 있도록 지원한다는 방침이다.
명노준 서울시 주택실장은 "사업 초기 자금 확보는 모아주택 정비사업의 속도를 좌우하는 첫 관문"이라며 "이번 융자가 조합의 자금 부담을 덜어 모아주택 정비사업이 착공까지 빠르게 이어지도록 지원을 계속 강화해 나가겠다"고 말했다.
donglee@newspim.com