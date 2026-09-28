신세계I&C, 메타 AI 글래스 신제품 국내 유통…9개 모델 21종 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메타 자체 브랜드 '카프리·노바' 등 국내 선봬

레이밴 메타 3세대·리사 협업 에디션도 출시

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 신세계아이앤씨가 메타의 인공지능(AI) 글래스 신규 라인업을 국내에 유통한다.

신세계아이앤씨는 메타 디바이스 제품군 총판사로서 메타가 새롭게 공개한 '메타 글래스'와 '레이밴 메타' 3세대, 글로벌 아티스트 리사(LISA) 협업 컬렉션 등 총 9개 모델 21종(SKU)을 국내에 출시한다고 28일 밝혔다.

Meta Glasses by LISA. [사진=신세계아이엔씨]

메타 글래스는 메타가 자사 브랜드를 전면에 내건 AI 글래스 제품군이다. 글로벌 아이웨어 기업 에실로룩소티카와 협력해 개발했으며 기존 레이밴·오클리 브랜드 대신 메타 자체 브랜드를 적용했다.

메타는 지난 23일 미국 캘리포니아주 멘로파크 본사에서 열린 '메타 커넥트 2026'에서 차세대 글래스 제품군과 새로운 메타 글래스 라인업을 공개했다.

신세계아이앤씨는 이번에 공개된 '메타 카프리(Meta Capri)'와 '메타 노바(Meta Nova)'를 비롯해 지난 6월 공개된 '메타 퓨리(Meta Fury)', '메타 어드벤처러(Meta Adventurer)'를 국내에 선보인다.

신제품은 카메라와 오픈이어 오디오, AI 어시스턴트를 활용한 음성 기반 정보 검색 등 기존 AI 글래스의 주요 기능을 제공한다. 프레임 디자인과 색상도 다양화했다. 국내 판매 가격은 모델과 렌즈 구성에 따라 48만~86만원이다.

블랙핑크 리사와 협업한 '리사 에디션'도 출시된다. 메타 어드벤처러와 메타 카프리를 기반으로 한 2종으로, 안경 다리의 별 모양 장식과 반려동물을 모티브로 한 전용 케이스 참, 디지털 포토카드 등을 적용했다. 가격은 64만원이다.

'레이밴 메타' 3세대도 함께 출시된다. 기존 2세대보다 디자인을 슬림화하고 배터리 사용시간을 최대 9시간으로 늘렸다. 메타 AI를 실행할 수 있는 맞춤형 액션 버튼과 6개 마이크 어레이도 탑재했다. 가격은 74만원부터다.

신제품은 전국 이마트 내 일렉트로마트와 롯데하이마트, SSG닷컴, SK텔레콤·KT 온라인몰 및 일부 대리점에서 판매된다.

정상호 신세계아이앤씨 플랫폼BIZ담당은 "기존 레이밴 메타와 오클리 메타에 이어 메타 글래스까지 제품 포트폴리오를 확대했다"고 말했다.

flurry327@newspim.com