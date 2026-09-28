해든뮤지움 '조선시대 성시도, 다시 깨어나다' 개최

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김선두·유근택 등 10명 참여…한국화 60여점 선봬

조선 후기 도시 풍경, 동시대 시선으로 재해석

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 해든뮤지움이 조선 후기 도시와 사람들의 삶을 담은 성시도를 동시대 한국화의 시선으로 재해석하는 전시 '조선시대 성시도(城市圖), 다시 깨어나다'를 개최한다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '조신시대 성시도(城市圖), 다시 깨어나다' 포스터 [사진=해든뮤지움]2026.09.28 taeyi427@newspim.com

이번 전시는 '2026 인천문화재단 예술창작지원사업'에 선정된 프로그램으로 인천광역시와 인천문화재단이 후원한다.

성시도는 조선 후기 도시의 풍경과 생활상을 담은 회화다. 당시 거리와 상업, 농경 등 도시에서 살아가는 사람들의 일상을 한 화면에 기록해 도시와 인간의 관계를 보여준다.

이번 전시는 이 같은 성시도의 시선을 오늘날 도시와 삶의 모습으로 확장해 살펴본다. 도시화와 기술 발전 속에서 변화하는 공간과 그 안에 살아가는 사람들의 기억, 관계, 일상을 동시대 한국화로 풀어내는 데 초점을 맞췄다.

전시에는 김선두, 나형민, 박능생, 안용선, 우종택, 유근택, 윤세열, 정용국, 정재호, 최익진 등 10명의 작가가 참여해 60여점의 작품을 선보인다.

참여 작가들은 한국화의 조형 언어를 바탕으로 도시 풍경과 개인·공동체의 기억, 변화하는 사회 속 인간관계 등을 각자의 방식으로 표현한다.

전시는 조선 후기 성시도가 도시의 번영과 일상을 기록했던 방식과 오늘날 작가들이 도시를 바라보는 시선을 함께 살펴보며, 한국화가 동시대 도시와 삶을 어떻게 담아낼 수 있는지를 조명한다.

관람객을 위한 전시해설 프로그램도 운영한다. 전시해설은 10명 이상을 대상으로 예약제로 진행되며 약 30분 동안 이어진다.

전시장에는 QR코드를 활용한 국·영문 오디오 가이드도 마련된다. 전시 연계 프로그램 '도시 조각, 등불이 되다'를 비롯한 체험 프로그램도 운영할 예정이다.

각 프로그램은 사전 접수 방식으로 진행되며 자세한 내용은 해든뮤지움 홈페이지와 공식 인스타그램, 네이버 스마트플레이스에서 확인할 수 있다.

박춘순 해든뮤지움 관장은 "이번 전시는 조선시대 성시도가 담아낸 도시와 사람들의 삶을 오늘의 시선으로 다시 바라보기 위해 마련했다"며 "전통과 현대를 연결하는 한국화의 다양한 가능성을 살펴보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com