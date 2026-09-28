섹타나인, 한순욱 카카오페이 전 COO 대표로 선임..."디지털 혁신 이끈다"

AI 핵심 요약beta
- 섹타나인이 28일 한순욱 전 카카오페이 COO를 대표로 선임했다.
- 한 대표는 카카오페이 등에서 전략·운영 경험을 쌓았다.
- 섹타나인은 멤버십·커머스·AI 사업 경쟁력 강화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 상미당홀딩스 계열 마케팅·인공지능(AI)·IT 전문 기업인 섹타나인은 한순욱 전 카카오페이 운영총괄(COO)을 신임 대표이사로 선임했다고 28일 밝혔다.
한순욱 대표는 액센츄어에서 제조·유통·소비재·서비스 산업 부문 이사를 거쳐 경영전략 및 프로세스 혁신 컨설팅을 수행했고, 쿠팡에서 재무기획을 담당했다. 2017년 카카오페이에 입사한 후 경영기획팀장과 성장지원실장을 거쳐 2022년부터 운영총괄을 맡아 결제·금융·플랫폼 등 다양한 사업 영역을 이끌었다.
섹타나인은 한 대표의 경영전략과 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 멤버십·커머스·플랫폼 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다. 데이터와 AI를 활용한 신규 사업 발굴과 고객 경험 개선을 추진하며, 종합 플랫폼 기업으로의 전환을 도모한다는 방침이다.
섹타나인은 상미당홀딩스 계열의 마케팅·AI·IT 전문 기업으로 멤버십과 커머스, 디지털 플랫폼 및 IT 서비스를 기반으로 사업을 운영 중이다. 한 대표는 상미당홀딩스 계열 회사들의 디지털 혁신과 AI 전환을 지원하는 역할도 맡을 예정이다.
nrd@newspim.com