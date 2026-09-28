임실 '사선문화제' 내달 1일 개막…전통문화 향연

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40주년 맞아 전국학생국악경연·사선녀선발·전국농악경연 등 '풍성'

장민호·김희재·송가인·김다현 등 출연…10월 4일 불꽃놀이로 대단원

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군의 대표 전통문화축제인 제40회 사선문화제가 오는 10월 1~4일 관촌 사선대 일원에서 펼쳐진다고 28일 밝혔다.

올해 40주년을 맞은 사선문화제는 지역 전통문화와 예술을 계승하고 군민과 관광객이 함께 즐기는 지역 대표 문화축제로 올해는 40주년을 기념해 전통문화 행사와 전국 규모 경연대회, 공연 프로그램 등을 마련했다.

임실 사선문화제가 10월 1일 열린다[사진=임실군]2026.09.28 gojongwin@newspim.com

축제 첫날인 10월 1일에는 '풍년맞이 무사고 기원 길놀이공연'을 시작으로 오후 5시 사선대 광장 특설무대에서 개막공연이 열린다. 장민호, 김희재, 소명, 오로라를 비롯해 미스트롯 출신 나미애, 정정아, 정연순 등이 무대에 오른다.

10월 2일에는 사선루각에서 '사신선녀 신위제'가 봉행되며 임실연예인협회 축하공연, 40주년 기념 화합 한마당, 아마빌레 윈드 오케스트라 공연 등이 이어진다.

10월 3일에는 전국 청소년 국악 인재들이 실력을 겨루는 제4회 전국학생국악경연대회와 제40회 사선녀선발 전국대회 본선이 개최된다. 이어 케이블TV 뮤직로드쇼와 사선카카전국가요제 본선 등이 진행돼 전통문화와 대중음악이 어우러지는 무대를 선보인다.

마지막 날인 10월 4일에는 제30회 전국농악경연대회와 40주년 기념 국악공연에 이어 제35회 소충·사선문화상 시상식이 열린다.

소충·사선문화상은 충절과 애국정신을 기리고 지역사회 발전과 문화예술 진흥 등에 기여한 인물을 발굴해 공적을 알리는 상이다.

올해 대상에는 정호준 (재)정일형박사기념사업회 이사장이 선정됐으며 특별상에는 김진일 ㈜해우지엘에스 회장과 박상원 세계한인재단 상임대표가 이름을 올렸다.

부문별 수상자는 문화예술부문 조진환 (사)한국문화예술아카데미 원장, 모범공직부문 조병옥 충북 음성군수, 의약부문 서일영 원광대병원장, 교육부문 라은희 걸스카우트 전북연맹회장, 경제부문 오만호 전북청년경제인협회 회장, 농업부문 고계곤 군산원예농협 조합장, 향토봉사부문 강종대 예수병원 사회사업과장이다.

시상식에 이어 오후 6시부터 송가인, 김다현, 현숙, 김성환, 박진선 등이 출연하는 SBS·JTV 방송사 축하공연이 펼쳐지며 오후 9시 폐막 불꽃놀이를 끝으로 4일간의 축제가 마무리된다.

축제 기간 임실군 농특산품 홍보·판매장과 향토 음식관, 향토 풍물시장, 전북대학교 홍보관, 임실문인협회 시화전 등 상설행사도 운영된다.

gojongwin@newspim.com