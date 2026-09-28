첫 '코리아 프리미엄 위크' 개막…"韓 자본시장 대표 글로벌 IR로"

이재명 대통령 "아시아서 가장 매력적인 자본시장으로"

자본시장 개혁부터 기업 IR까지…글로벌 투자자와 소통 확대

日 금융청·골드만삭스·블랙록 참석…시장 접근성·투자자 신뢰 강조

이달 28일부터 오는 10월16일까지 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융위원회와 한국거래소가 국내 자본시장 관련 행사를 한데 모은 대규모 기업설명(IR)·컨퍼런스인 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026'의 막을 올렸다.

정부와 거래소는 자본시장 개혁과 시장 인프라 개선을 이어가는 한편 이번 행사를 정례화해 한국 자본시장을 대표하는 글로벌 IR 행사로 육성한다는 계획이다.

28일 금융위와 한국거래소는 서울 중구 롯데호텔 서울에서 '코리아 프리미엄 위크 2026' 개막식을 열었다. 올해 처음 열리는 코리아 프리미엄 위크는 자본시장 정책과 기업 IR, 투자전략 등을 한자리에서 다루는 통합 행사다.

이재명 대통령은 이날 영상 메시지를 통해 "그동안 우리 정부는 국내 자본시장의 구조적 한계로 지적됐던 코리아 디스카운트를 해소하고 코리아 프리미엄으로 전환하기 위해 전방위적인 제도 혁신을 지속적으로 추진해 왔다"며 "여러 차례 상법 개정을 통해 주주 가치를 한층 두텁게 보호하고 불공정 거래에 대한 엄정한 단속과 처벌을 강화해 시장 신뢰를 회복해 왔다"고 말했다.

이 대통령은 "자본시장의 근본적인 체질 개선에 역량을 집중했고 또 상당한 성과를 냈다고 생각한다"며 "대한민국이 아시아에서 가장 매력적인 자본시장으로 도약할 수 있도록 투명하고 공정한 시장 환경을 만드는 데 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026' 개막식이 열리고 있다.2026.09.28 nylee54@newspim.com

개막식에는 이억원 금융위원장과 정은보 한국거래소 이사장, 유동수 국회 정무위원장, 서일준 국회 정무위원회 간사를 비롯해 이토 유타카(Ito Yutaka) 일본 금융청장, 케빈 스니더(Kevin Sneader) 골드만삭스 아시아태평양·일본 제외 지역 대표, 주드 압델 마지드(Joud Abdel Majeid) 블랙록 글로벌 파트너스 오피스 공동대표 등이 참석했다. 장폴 세르베(Jean-Paul Servais) 국제증권감독기구(IOSCO) 의장과 켄 피셔(Ken Fisher) 피셔인베스트먼츠 회장은 영상으로 축사를 전했다.

◆ 자본시장 개혁·인프라 개선 지속…"대표 글로벌 IR로 육성"

이억원 금융위원장은 코리아 프리미엄 위크를 기업뿐 아니라 정부 정책과 시장 변화를 함께 알리는 통합 IR로 규정했다.

이 위원장은 "코리아 프리미엄 위크는 대한민국 자본시장 전체를 세계에 알리는 국가대표 자본시장 IR"이라며 "개별 기업을 알리는 기존 IR을 넘어 정부의 정책과 시장의 변화, 기업의 가치와 성장 가능성을 하나로 모아 대한민국 전체의 투자 매력을 함께 보여주는 통합 IR"이라고 밝혔다.

정부는 최근 국제유가와 글로벌 금리, AI·반도체 업황 등 대외 변수가 국내 증시에 영향을 미치고 있는 만큼 시장 안정성도 함께 강화하겠다는 방침이다. 이 위원장은 "그동안 추진해 온 자본시장 체질 개선을 흔들림 없이 안착시켜 나가면서 안정성 강화 등 시장의 내실도 함께 다져 나갈 계획"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 이억원 금융위원장이 28일 오전 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 2026 코리아 프리미엄 위크 개막식에서 개회사를 하고 있다. 2026.09.28 yeawon2@newspim.com

코리아 프리미엄 위크는 향후 정례 행사로 운영한다. 이 위원장은 "매년 우리 시장의 성과를 공유하고 보완이 필요한 과제를 점검하며 미래 정책 방향을 시장과 긴밀히 소통하겠다"며 "한국 자본시장 하면 가장 먼저 떠오르는 대한민국의 대표적인 글로벌 IR 브랜드로 키워가겠다"고 강조했다.

정은보 한국거래소 이사장은 거래시간 확대와 결제주기 단축 등 시장 인프라 개선 방향을 제시했다. 올해 한국 증권시장 개장 70주년을 맞은 가운데 AI·반도체 등 혁신산업의 성장으로 국내 증시의 글로벌 위상도 높아졌다는 평가다.

정 이사장은 "올해 9월에는 아시아 거래소 최초로 정규장 이후 애프터마켓을 개설해 운영하고 있다"며 "단계적으로 24시간 거래 체계로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 주식시장 결제주기 단축을 아시아 역내 거래소들과 함께 추진하고 기업가치 제고와 주주 존중 문화 정착에도 나서겠다고 설명했다.

디지털 금융시장 변화에도 대응한다. 정 이사장은 "디지털 자산 확산에 대응해 유관기관, 금융투자업계와 협업해 STO 플랫폼을 구축·운영하겠다"며 "AI를 공시와 시장감시 등에 다양하게 접목해 기술 혁신을 주도적으로 이끌어 나가겠다"고 말했다.

국회에서도 자본시장 선진화를 위한 제도 개선을 이어가겠다는 입장을 밝혔다. 유동수 국회 정무위원장은 시장의 균형 성장과 투자자 신뢰 확보를 향후 과제로 꼽았다.

유 위원장은 "우리 자본시장이 코리아 프리미엄 시대로 나아가기 위해서는 시장의 균형적 성장과 함께 구조적인 문제를 하나씩 해결하고 투자자들의 신뢰를 더욱 굳건히 해야 한다"며 "자본시장 선진화 및 투자자 보호를 위한 입법에 속도를 내겠다"고 말했다. 일반주주 보호와 기업가치 제고, 디지털자산 관련 입법 등도 추진하겠다는 방침이다. 개막식

서일준 국회 정무위원회 간사는 코리아 프리미엄 위크가 분산돼 있던 자본시장 행사를 통합했다는 점에 의미를 뒀다. 서 간사는 일본의 'Japan Weeks'와 대만의 'Taiwan Weeks'를 언급하며 "글로벌 투자자들과 정기적으로 소통할 수 있는 대표 행사를 마련했다는 것은 매우 의미 있는 출발"이라고 말했다.

◆ 해외 금융당국·글로벌 금융사도 참석…시장 접근성·신뢰 강조

해외 금융당국과 글로벌 금융회사 관계자들은 한국의 자본시장 개혁과 시장 접근성 개선에 주목했다.

이토 유타카(Ito Yutaka) 일본 금융청장은 한일 금융당국 간 협력을 강조했다. 한국이 추진하고 있는 기업지배구조 강화와 시장 인프라 및 외환시장 개혁 등을 언급하면서 양국이 인구구조 변화 등 공통 과제에 대응하는 과정에서 서로의 정책 경험을 공유할 수 있다고 설명했다.

이토 청장은 일본이 지난 2023년부터 'Japan Weeks'를 통해 글로벌 투자자와 금융시장 관계자 간 소통을 확대해 온 점을 소개하며 "이러한 움직임이 서울에서도 코리아 프리미엄 위크라는 형태로 시작된 것을 뜻깊게 생각한다"고 말했다. 이어 금융 혁신과 시장에 대한 신뢰가 함께 발전해야 한다는 점도 강조했다.

케빈 스니더(Kevin Sneader) 골드만삭스 아시아태평양·일본 제외 지역 대표는 한국 시장에 대한 장기적인 시각과 함께 시장 접근성 개선 필요성을 강조했다. 케빈 스니더 대표는 "앞으로도 한국 시장에 대해 장기적으로 긍정적인 견해를 유지하고 있다"며 주식시장 구조와 외환시장 글로벌화를 위한 정책 변화가 글로벌 투자자의 한국 시장 접근성을 높이는 데 기여할 것으로 평가했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 케빈 스니더 골드만삭스 아태지역 대표가 28일 오전 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 2026 코리아 프리미엄 위크 개막식에서 축사를 하고 있다. 2026.09.28 yeawon2@newspim.com

그는 또 최근 시장 변동성에 대응하기 위한 규제당국과 시장 인프라 기관 간 협력을 언급하며 "청산과 결제 과정에서 시장 인프라 제공자의 역할은 매우 중요하다"고 말했다.

주드 압델 마지드(Joud Abdel Majeid) 블랙록 글로벌 파트너스 오피스 공동대표는 자본시장의 장기적인 성장을 위해 투자자의 신뢰가 중요하다고 강조했다. 한국이 반도체와 첨단 제조, 에너지 인프라, 방산 등에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들을 보유한 만큼 이에 걸맞은 자본시장 구축이 필요하다는 설명이다.

그는 "한국은 이미 구축한 경제의 힘과 정교함, 글로벌 경쟁력에 걸맞은 자본시장을 구축할 기회를 갖고 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "장기 투자자들의 신뢰는 개혁과 정책을 통해서만 형성되는 것이 아니라 일관된 이행과 예측 가능성, 연속성, 실행을 통해 형성된다"며 한국 시장과 장기적인 파트너십을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

영상 축사에 나선 장폴 세르베(Jean-Paul Servais) IOSCO 의장은 글로벌 금융시장의 변화 속에서 국제적인 규제 협력의 필요성을 강조했다. 디지털자산과 인공지능(AI) 등 새로운 금융기술이 빠르게 확산하는 상황에서 시장 신뢰와 투자자 보호를 위한 국제 공조가 중요하다고 언급했다.

켄 피셔(Ken Fisher) 피셔인베스트먼츠 회장도 영상 메시지를 통해 한국 자본시장의 제도 개선에 의미를 부여했다. 상법 개정과 거래시간 확대, 결제 인프라 개선, 영문공시 확대 등을 언급하며 한국 자본시장의 변화가 글로벌 투자자의 시장 접근성을 높이는 방향으로 이어질 수 있다고 평가했다. 그는 "이 모든 것은 하나의 진화 과정이며 최종 목적지가 아니다"라며 지속적인 제도 개선의 중요성을 강조했다.

한편 코리아 프리미엄 위크는 다음 달 16일까지 3주간 이어진다. 자본시장 개혁과 기업지배구조, 외환시장 개혁을 비롯해 자본시장 인프라 선진화, 코스닥 경쟁력 강화, ETP 시장 발전 등을 주제로 약 25개 행사가 순차적으로 열린다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스 등 국내 주요 상장기업의 글로벌 IR도 진행될 예정이다.

nylee54@newspim.com