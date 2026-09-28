완주군, 제6기 지역사회보장계획 막바지...2027~2030년 복지정책

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대표협의체 20여 명 참석 최종보고회·심의회 개최…4개년 법정계획 논의

'함께 채우는 복지, 누구나 살고 싶은 완주' 비전…29개 세부사업·21개 세부과업

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 오는 내년부터 2030년까지 4년간 추진할 사회보장 정책의 방향과 과제를 담은 제6기 지역사회보장계획 최종 확정을 위한 절차에 들어갔다고 28일 밝혔다.

완주군은 이날 군청 중회의실에서 지역사회보장 대표협의체 위원 20여 명이 참석한 가운데 '제6기 완주군 지역사회보장계획' 최종보고회 및 대표협의체 심의회를 개최했다.

지역사회보장계획 최종보고[사진=완주군]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

제6기 계획은 2027~2030년 완주군의 사회보장 정책 방향과 추진 과제를 담은 4개년 법정계획이다. 군은 지난 4월 연구용역에 착수한 이후 전문가 심층 면접과 실무협의체 간담회, 현장 의견 수렴 등을 통해 지역 복지 여건과 주민 수요를 반영했다.

이번 계획의 비전은 '함께 채우는 복지, 누구나 살고 싶은 완주'로 정했다. 이를 실현하기 위해 지자체 사회보장사업과 지역사회보장 발전을 2대 전략체계로 설정하고 29개 세부사업과 21개 세부과업을 마련했다.

기존 사업은 지역 실정에 맞게 보완하고 신규 복지 수요에 대응하는 맞춤형 사업을 발굴해 복지·돌봄, 건강, 자립, 교육·문화, 지역공동체 등 주민 생활 전반을 아우르는 실행 방안을 담았다.

이날 대표협의체는 최종 용역 결과를 공유하고 비전과 전략체계, 세부사업 및 세부과업의 실행 방향을 논의했다. 위원들은 주민이 체감할 수 있는 사업 추진과 함께 지역사회보장협의체를 중심으로 민관 협력을 강화해 지역 복지문제에 대응해야 한다고 의견을 모았다.

완주군은 대표협의체 심의·의결을 거쳐 제6기 지역사회보장계획을 최종 확정하고 연차별 시행계획을 통해 사업별 추진상황과 성과를 지속적으로 점검할 계획이다.

유희태 완주군수는 "제6기 지역사회보장계획은 앞으로 4년간 완주군 복지정책의 방향을 제시하는 중요한 이정표"라며 "복지의 틈을 더욱 촘촘하게 메우고 군민 한 분 한 분의 삶에 실질적인 힘이 되는 복지정책을 만들어 가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com