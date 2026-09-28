익산 미륵사지 '미디어아트' 21만여명 찾아 흥행

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4~27일 24일간 행사 '성료'…2024년보다 5만여 명 증가

30m 미디어파사드·레이저 아트쇼 등 선봬…야간 문화공간 '탈바꿈'

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 미륵사지의 역사적 가치와 첨단 미디어 기술을 결합해 선보인 국가유산 미디어아트에 21만4000여 명이 방문하며 역대 최대 관람객을 기록했다고 28일 밝혔다.

지난 4일부터 27일까지 24일간 열린 '2026 국가유산 미디어아트 익산 미륵사지'에는 2021년 첫 개최 이후 가장 많은 방문객이 찾았다. 직전 행사인 2024년 약 16만 명보다 5만여 명 증가한 규모다.

미륵사지[사진=익산시]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

올해 행사는 '왕도의 시간, 빛으로 물든 왕도가 깨어나는 시간'을 주제로 미륵사지의 역사와 공간적 가치를 미디어 기술과 예술로 재해석했다.

대표 콘텐츠인 'Reborn: 목탑의 귀환'은 사라진 미륵사 목탑을 약 30m 규모의 대형 미디어파사드로 구현했다. 빛과 영상으로 목탑의 모습을 재현해 관람객들이 백제시대 미륵사의 모습을 상상하고 경험할 수 있도록 했다.

미륵사지의 독특한 '3탑 3금당' 공간도 미디어아트 무대로 활용됐다. 과거와 현재, 미래를 잇는 이야기를 빛과 영상으로 표현하고 동·서 석탑을 활용한 레이저 아트쇼와 야간경관을 선보였다.

관람객의 움직임에 반응하는 체험형 콘텐츠도 곳곳에 마련해 미륵사지 전체를 하나의 야외 문화공간으로 구성했다. 주말에는 버스킹과 플리마켓, 지역 먹거리 등 부대 프로그램도 운영했다.

특히 이번 행사는 역사문화 공간으로 인식돼 온 미륵사지를 빛과 영상, 음악 등 현대 문화예술을 즐기는 야간 공간으로 확장하며 국가유산의 새로운 활용 가능성을 보여줬다는 평가다.

익산시는 이번 행사에서 확인된 관람객 반응을 바탕으로 미륵사지의 역사적 가치를 다양한 방식으로 경험할 수 있는 콘텐츠를 지속 발굴할 계획이다.

익산시 관계자는 "올해 미디어아트는 미륵사지의 역사와 첨단 미디어 기술을 결합해 국가유산의 새로운 모습을 선보이는 자리였다"며 "앞으로도 미륵사지의 역사와 아름다움을 다양한 콘텐츠로 만나볼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com