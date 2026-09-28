CGV, 2026 KBO 포스트시즌 전 경기 SCREENX 생중계...4년 연속 극장 단독 생중계

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=CGV가 4년 연속 2026 KBO 포스트시즌 전 경기 극장 단독 생중계를 진행한다.

CGV는 오는 10월 9일부터 11월 5일까지 약 한 달간 진행되는 '2026 KBO 포스트시즌' 전 경기를 SCREENX로 생중계한다고 28일 밝혔다. 와일드카드 결정전을 시작으로 준플레이오프, 플레이오프, 한국시리즈까지 포스트시즌 전 경기를 극장 단독으로 선보이며, 야구 팬들에게 차별화된 관람 경험을 제공할 예정이다.

SCREENX LIVE는 중앙 스크린뿐만 아니라 양옆까지 확장된 3면 영상을 실시간으로 송출하는 CGV만의 생중계 포맷이다. 여기에 5.1채널 서라운드 사운드를 더해 마치 야구장 관중석에 앉아 경기를 관람하는 듯한 생생한 현장감을 제공한다. 관객들은 경기장의 열기와 응원 함성을 보다 몰입감 있게 즐기며 색다른 '극장 직관' 경험을 만날 수 있다.

특히 이번 포스트시즌 생중계는 상영관 좌우 좌석을 홈팀과 원정팀 응원석으로 구분해 예매할 수 있도록 운영한다. 관객들은 응원하는 팀에 따라 좌석을 선택하고 같은 팀 팬들과 함께 경기를 관람하며 실제 야구장과 같은 응원 분위기를 즐길 수 있다. 이를 통해 치열한 티켓팅 경쟁으로 포스트시즌 직관이 쉽지 않은 팬들에게도 현장의 열기와 응원 문화를 생생하게 즐길 수 있는 새로운 관람 대안을 제공할 것으로 기대된다.

CGV는 포스트시즌 생중계를 기념해 야구 팬들을 위한 이벤트도 진행한다. CGV ICECON 인스타그램에 경기 관람 기대평을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 '2026 KBO 한국시리즈 1차전 직관 티켓'을 증정하는 이벤트 등을 선보일 예정이다.

'2026 KBO 포스트시즌' SCREENX LIVE 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "CGV 야구 생중계는 야구 팬들이 경기장의 열기와 응원을 색다르게 경기를 즐길 수 있는 대표적인 즐길거리로 자리 잡았다"며 "올해 포스트시즌 역시 SCREENX만의 압도적인 현장감과 몰입감을 통해 팬들에게 잊지 못할 가을 야구 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.

CGV는 지난 2023년 한국시리즈를 시작으로 4년 연속 포스트시즌 생중계를 이어오고 있다. 지난해 진행한 '2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 SCREENX LIVE'는 평균 객석률 80%를 돌파하는 등 새로운 스포츠 관람 문화로 자리매김하고 있다.

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