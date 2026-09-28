전주시, 청년 만남·교류 '전주로와썸' 운영…미혼 청년 40명 모집

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28~36세 전주 거주·직장인…커플 레크리에이션·1대1 로테이션 대화 등 진행

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 청년들이 일상에서 벗어나 새로운 사람들과 자연스럽게 교류하고 인연을 만들 수 있는 만남의 장을 마련한다고 28일 밝혔다.

시는 오는 10월 24일 오후 2시부터 약 3시간 동안 전주청년 지역정착 프로젝트인 '전주로와썸'을 추진한다.

'전주로와썸' 포스터[사진=전주시]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

'전주로와썸'은 직장과 일상생활 중심의 제한된 생활 속에서 새로운 인연을 만날 기회가 부족한 미혼 청년들이 다양한 사람들과 자연스럽게 소통할 수 있도록 기획된 프로그램이다.

참가 대상은 전주시에 거주하거나 전주시 소재 직장에 재직 중인 미혼 직장인 청년으로 28~36세(1989~1997년생)다. 시는 남녀 각 20명씩 총 40명을 모집할 예정이다.

행사에서는 참가자들이 부담 없이 서로를 알아갈 수 있도록 △커플 레크리에이션 △연애코칭 특강 △1대1 로테이션 대화 등 다양한 프로그램이 진행된다.

참가 희망자는 29일부터 10월 11일까지 카카오톡 오픈채팅방 '전주로와썸'을 검색해 신청하면 된다. 자세한 사항은 전주시 청년플랫폼 '전주청정지대'에서 확인할 수 있다.

육문주 전주시 청년활력과장은 "이번 사업을 통해 청년들이 일상에서 벗어나 새로운 사람들과 소통하며 뜻깊은 시간을 보내기를 바란다"며 "앞으로도 청년들이 전주에서 활력 있는 생활을 이어갈 수 있도록 다양한 청년정책을 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com