이현준 신간 '가나다라', 한글날 출간…훈민정음 28자 다시 본다

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사라진 네 글자 통해 한글의 소리 표현 가능성 조명

외래어 표기·훈민정음 창제 원리 등 다뤄

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 출판사 해향은 이현준의 신간 '가나다라: 세상 모든 소리를 적는 문자'를 오는 10월 9일 출간한다고 28일 밝혔다.

'가나다라'는 훈민정음 창제 당시 28자 가운데 현재 사용하지 않는 네 글자에 주목해 한글의 소리 표현 가능성을 살펴보는 인문교양서다. 도서는 이날부터 전국 서점에 배본된다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '가나다라: 세상 모든 소리를 적는 문자' 이미지 [사진=해향] 2026.09.28 taeyi427@newspim.com

책은 '사라진 네 글자는 왜 만들어졌는가', '현재 한글이 지닌 소리 표현 능력을 모두 활용하고 있는가'라는 질문에서 출발한다.

현재 한글은 24자를 사용한다. 저자는 영어의 'Fashion'과 'Passion'이 모두 '패션'으로 표기되는 사례 등을 들어 현재 사용하지 않는 훈민정음 글자와 옛 표기 원리를 외국어 소리 표현에 활용할 가능성을 살펴본다.

이현준 저자는 약 25년간 영어와 중국어, 일본어 등 외국어 교육 분야에서 활동해왔다. 중국어 교육 과정에서 한어병음 대신 한글을 활용해 발음을 표기하는 방법에 관심을 갖게 된 것을 계기로 훈민정음의 제자 원리와 소리 표기 체계를 연구하기 시작했다.

책은 훈민정음을 단순히 읽고 쓰기 위한 문자로 보는 데서 나아가 다양한 소리를 기록하는 문자 체계라는 관점에서 접근한다.

이와 관련한 논의는 국회에서도 이뤄진 바 있다. 지난해 9월 30일 국회의원회관에서는 '한글의 미래, 훈민정음에서 찾다-정확한 외국어 표기를 위한 제도 개선 간담회'가 열렸다. 당시 현행 외래어 표기법을 보완하기 위해 현재 사용하지 않는 훈민정음 글자를 외래어 표기에 활용하는 방안 등이 논의됐다.

이 저자는 해당 간담회에 토론 연사로 참여해 '훈민정음의 사라진 글자 활용'을 주제로 발표했다.

책은 약 1200년 전 아랍·페르시아 문헌에 나타난 신라 관련 기록부터 인류 문자사의 흐름, 훈민정음의 창제 원리와 해례본의 역사 등을 다룬다. 후반부에서는 K팝과 드라마, 영화 등 K콘텐츠 확산에 따른 한국어 학습 수요와 한글의 활용 가능성을 짚는다.

이현준 저자는 "'가나다라'는 사라진 옛글자를 복원하자는 주장에만 머무는 책이 아니라 훈민정음이 가진 소리 표기의 가능성을 다시 살펴보는 책"이라고 말했다.

'가나다라: 세상 모든 소리를 적는 문자'는 한글날인 오는 10월 9일 정식 출간된다.

taeyi427@newspim.com