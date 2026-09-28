증평인삼골축제, 인삼에 한우·K-POP·AI 더한다

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10월 8~11일 보강천체육공원서 개최…먹거리·공연·첨단기술 체험 등 풍성

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군의 대표 축제인 제33회 증평인삼골축제가 인삼에 한우, K-POP, 첨단기술을 더한 축제로 관람객을 맞는다.

증평군은 다음 달 8일부터 11일까지 보강천체육공원 일원에서 인삼을 중심으로 먹거리와 공연, 체험 콘텐츠를 강화한 축제를 개최한다고 28일 밝혔다.

증평 인삼골 축제 포스터. [사진=증평군] 2026.09.28 baek3413@newspim.com

올해 대표 먹거리는 기존 '홍삼포크 삼겹살대잔치'에서 '증평인삼 한우불고기 대잔치'로 바뀐다. 인삼·한우를 결합한 먹거리 콘텐츠와 함께 홍삼포크, 지역 농특산물 판매장도 운영한다.

지난해 버스킹 형태로 진행된 '인맥파티'는 메인무대로 확대된다. DJ 공연과 함께 팀사이렌, 키브 등의 공연이 펼쳐지며 인삼튀김과 맥주를 즐기는 야간 프로그램으로 꾸며진다.

'스마트 증평'을 체감할 수 있는 미래기술 체험 공간도 마련된다. 돌봄·사서로봇, VR·AR 콘텐츠, 운반로봇, 스마트관광 서비스, AX 포토부스 등을 선보인다.

인삼골가요제에는 바다·허각·진욱 등이 출연하고 K-POP 국제청소년페스티벌, 군민장기자랑, 전통씨름한마당, 군가경연대회 등이 이어진다. 축제 마지막 밤에는 불꽃축제도 열린다.

김덕중 축제추진위원장은 "새로운 먹거리와 공연·체험 프로그램을 풍성하게 준비했다"며 "군민과 관광객들이 축제를 마음껏 즐기길 바란다"고 말했다.



baek3413@newspim.com