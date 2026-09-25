[2026AG] '이영준 멀티골' 이민성호, 베트남 4-0 완파…준결승 진출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 4연패에 도전하는 한국 남자 축구가 베트남을 완파하고 준결승에 안착했다. 뒤늦게 대표팀에 합류한 이영준(그라스호퍼 취리히)이 첫 선발 출전에서 멀티골을 터뜨리며 해결사 역할을 톡톡히 했다.

이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 25일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 베트남을 4-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 25일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 베트남을 4-0으로 제압했다. [사진 = 대한축구협회] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2023 항저우 대회에 이어 사상 첫 4회 연속 우승을 노리는 한국은 금메달까지 두 경기만을 남겨뒀다. 한국은 오는 30일 오사카 나가이 스타디움에서 중국-태국 8강전 승자와 결승 진출을 다툰다.

이날 주인공은 이영준이었다. 소속팀 일정으로 대표팀에 뒤늦게 합류해 사우디아라비아와 조별리그 최종전에서 교체 출전했던 이영준은 베트남을 상대로 처음 선발 명단에 이름을 올렸다.

이민성 감독은 이영준을 최전방에 세우고 양민혁(베스테를로), 이현주(아로카), 배준호(스토크)를 2선에 배치했다. 중원에서는 주장 이기혁(강원)과 강상윤(전북)이 호흡을 맞췄다.

선제골은 전반 15분 나왔다. 후방에서 김지수(브렌트포드)가 길게 연결한 공을 받은 이현주가 오른쪽 측면에서 수비수를 따돌린 뒤 크로스를 올렸고, 이영준이 높은 타점의 헤더로 골망을 흔들었다. 이영준의 이번 대회 첫 골이었다.

[서울=뉴스핌] 이영준이 25일 파로마 미즈호 럭비경기장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 베트남과의 8강전에서 득점한 뒤 세레머니를 하고 있다. [사진 = 대한축구협회] = 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

다만 이후 경기 내용은 순탄하지 않았다. 베트남의 강한 압박에 패스 실수가 나오면서 흐름을 내줬고 전반 35분에는 응우옌 꽝 빈의 슈팅이 골대를 맞은 뒤 레반 투언이 재차 밀어 넣었다. 다행히 오프사이드가 선언되면서 동점 위기를 넘겼다.

한국은 후반 시작과 함께 양민혁 대신 엄지성(스완지)을 투입하며 공격에 변화를 줬다. 후반 22분 배준호, 24분 엄지성, 30분 이영준이 연이어 슈팅을 시도했지만 베트남 골키퍼의 선방에 막히면서 좀처럼 격차를 벌리지 못했다.

답답했던 흐름을 깨뜨린 주인공은 중앙 수비수 김지수였다. 후반 32분 코너킥 상황에서 신민하(강원)의 슈팅이 수비수에 맞고 흐르자 공격에 가담한 김지수가 지체 없이 오른발 슈팅을 때려 골망을 갈랐다.

[서울=뉴스핌] 대한민국 남자 축구대표팀이 25일 파로마 미즈호 럭비경기장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 베트남과의 8강전을 앞두고 사진 촬영을 하고 있다. [사진 = 대한축구협회] = 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

추가골이 터지자 베트남의 수비도 무너지기 시작했다. 후반 36분 교체 투입된 김명준(용 헹크)이 골키퍼와 일대일 기회를 맞은 뒤 이영준에게 공을 연결했고, 이영준이 좁은 각도에서 왼발 슈팅으로 마무리해 멀티골을 완성했다.

후반 43분에는 김명준까지 골 잔치에 가세했다. 배현서(경남)가 측면에서 수비수들을 따돌리며 공격의 물꼬를 텄고, 엄지성의 패스를 받은 김명준이 침착하게 밀어 넣어 4-0을 만들었다. 김명준은 이번 대회 3경기 연속 득점 행진도 이어갔다.

전반 선제골 이후 한동안 베트남의 반격에 고전했던 한국은 후반 막판 12분 동안 세 골을 몰아치며 결국 대승을 완성했다. 토너먼트 첫 관문을 넘은 이민성호의 아시안게임 4연패 도전도 이제 두 경기만을 남겨두게 됐다.

wcn05002@newspim.com