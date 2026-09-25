[2026AG] '0.01초가 만든 銅' 김민섭, 접영 200m 28년 만에 메달

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 접영의 간판 김민섭(경북체육회)이 0.01초 차의 짜릿한 승부 끝에 동메달을 목에 걸었다. 한국 선수가 아시안게임 남자 접영 200m 시상대에 오른 것은 28년 만이다.

김민섭은 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 접영 200m 결승에서 1분 55초 94를 기록해 3위로 터치패드를 찍었다.

[서울=뉴스핌] 김민섭이 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 접영 200m 결승에서 1분 55초 94를 기록해 동메달을 차지했다. [사진 = 대한수영연맹] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

금메달은 1분 55초 05를 기록한 대만의 왕관훙이 차지했고 중국의 쉬팡이 1분 55초 65로 은메달을 획득했다. 김민섭은 1분 55초 95를 기록한 4위 왕시저(중국)를 불과 0.01초 차로 따돌리고 극적으로 시상대에 올랐다.

출발부터 메달권을 유지했다. 김민섭은 첫 50m를 25초 58로 통과하며 3위에 자리했다. 이후 속도를 끌어올려 100m 지점을 55초 31로 통과하며 2위까지 올라섰고, 150m에서도 1분 25초 20으로 2위를 지켰다.

마지막 50m에서 치열한 메달 경쟁이 펼쳐졌다. 김민섭은 쉬팡에게 추월을 허용하면서 3위로 밀려났지만 마지막까지 집중력을 잃지 않았다. 왕시저의 거센 추격을 뿌리치고 0.01초 먼저 터치패드를 찍으며 동메달을 지켜냈다.

한국 남자 선수가 아시안게임 접영 200m에서 메달을 획득한 것은 1998 방콕 대회 한규철 이후 무려 28년 만이다. 2024 파리 올림픽에도 출전했던 김민섭은 자신의 첫 아시안게임에서 개인 종목 메달까지 손에 넣었다.

이번 대회에서 수확한 세 번째 메달이기도 하다. 앞서 남자 계영 400m에서 은메달, 계영 800m에서 동메달을 획득했던 김민섭은 접영 200m 동메달을 추가했다.

이날 기록은 자신이 보유한 한국기록 1분 54초 95에는 미치지 못했지만, 0.01초가 메달의 주인을 가른 마지막 승부에서 살아남으며 한국 접영의 28년 묵은 아시안게임 메달 갈증을 풀었다.

함께 결승에 출전한 박정훈(대전광역시청)은 1분 56초 87을 기록해 5위로 레이스를 마쳤다.

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