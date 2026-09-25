[2026AG] '최예슬 외곽포 폭발' 여자 3x3 농구, 태국 꺾고 사상 첫 동메달

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 3x3 농구가 아시안게임 사상 첫 메달이라는 새로운 역사를 썼다. 최예슬의 폭발적인 외곽포를 앞세워 태국을 완파하고 값진 동메달을 목에 걸었다.

전병준 감독이 이끄는 한국은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 3x3 농구 동메달 결정전에서 태국을 21-8로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 3x3 농구 대표팀이 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 3x3 농구 동메달 결정전에서 태국을 21-8로 꺾었다. [사진 = 대한민국농구협회] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

한국은 정규 경기시간 10분을 모두 채우지도 않았다. 7분 36초 만에 먼저 21점에 도달하며 경기를 끝냈다.

이로써 한국 여자 3x3 농구는 아시안게임에서 처음으로 시상대에 올랐다. 3x3 농구가 정식 종목으로 채택된 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 수확한 첫 메달이다.

한국은 이번 대회에서 처음으로 4강에 진출했지만 이날 앞서 열린 준결승에서 개최국 일본에 8-19로 패해 결승행이 좌절됐다. 그러나 동메달 결정전에서 압도적인 경기력을 선보이며 마지막 경기를 승리로 장식했다.

초반부터 순탄했던 것은 아니다. 한국은 최예슬(삼성생명)의 2점슛으로 기분 좋게 출발했지만 태국의 연속 공격을 막지 못하면서 3-6까지 밀렸다.

분위기를 바꾼 것은 허유정(신한은행)이었다. 침묵하던 허유정이 외곽에서 2점슛을 터뜨렸고 송윤하(KB)의 득점까지 더해지며 빠르게 균형을 맞췄다. 이어 허유정이 다시 2점포를 꽂아 넣으면서 한국이 주도권을 가져왔다.

그리고 최예슬의 외곽쇼가 시작됐다. 6-6으로 맞선 이후 한국이 연속 득점으로 흐름을 가져온 가운데 최예슬은 2점슛 세 방을 연달아 성공시키며 순식간에 격차를 벌렸다. 태국의 수비가 최예슬의 외곽포를 전혀 제어하지 못하면서 승부의 추가 한국 쪽으로 급격하게 기울었다.

[서울=뉴스핌] 여자 3x3 농구 대표팀의 최예슬. [사진 = WKBL] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

최예슬은 이날 2점슛 5개 가운데 4개를 적중시키는 80%의 성공률을 기록하며 양 팀 최다인 10점을 몰아쳤다. 허유정 역시 2점슛 3개를 포함해 7점을 보태며 승리를 이끌었다.

수비에서도 태국을 압도했다. 한국은 승부처에서 연속 득점을 몰아치는 동안 태국의 공격을 철저하게 틀어막았다. 송윤하는 4리바운드와 1블록슛으로 골밑을 지켰고 김정은(BNK)도 공수에서 힘을 보탰다.

한국은 팀 전체 2점슛 15개 가운데 8개를 성공시키며 53%의 높은 성공률을 기록했다. 태국은 외곽에서 좀처럼 활로를 찾지 못했다.

경기 막판에도 한국의 기세는 꺾이지 않았다. 점수 차를 두 자릿수 가까이 벌리며 승기를 굳혔고, 결국 허유정이 21번째 점수를 완성하면서 경기를 조기에 끝냈다.

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