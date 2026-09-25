[2026AG] '0.16초 차' 이주호, 배영 200m 銀…2회 연속 은메달

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 배영의 간판이자 수영 대표팀 주장 이주호(서귀포시청)가 불과 0.16초 차로 금메달을 놓쳤다. 아쉬움은 남았지만 남자 배영 200m에서 2회 연속 은메달을 목에 걸며 아시안게임 통산 9번째 메달을 수확했다.

이주호는 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 배영 200m 결승에서 1분 56초 58을 기록해 2위로 터치패드를 찍었다.

[서울=뉴스핌] 이주호가 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 배영 200m 결승에서 1분 56초 58을 기록해 은메달을 차지했다. [사진 = 대한수영연맹] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

금메달은 1분 56초 42를 기록한 일본의 니시오노 고다이가 차지했다. 이주호와의 격차는 불과 0.16초였다. 이 종목 3연패를 노렸던 중국의 베테랑 쉬자위는 1분56초73으로 동메달을 획득했다.

5번 레인에서 출발한 이주호는 초반부터 안정적으로 레이스를 운영했다. 첫 50m를 27초30으로 통과한 뒤 100m 지점에서도 57초 02로 2위를 유지했다. 150m 구간 역시 1분26초 93으로 쉬자위를 바짝 추격했다.

승부는 마지막 50m에서 요동쳤다. 150m까지 선두를 달렸던 쉬자위의 페이스가 떨어진 사이 3위에서 추격하던 니시오노가 폭발적인 스퍼트를 펼쳤다. 니시오노는 이주호와 쉬자위를 연달아 추월해 가장 먼저 터치패드를 찍었다.

이주호도 마지막 구간에서 힘을 짜내 쉬자위를 제치고 2위를 지켰지만 니시오노의 막판 역주를 막지는 못했다.

2022 항저우 대회에서도 이 종목 은메달을 획득했던 이주호는 아시안게임 남자 배영 200m에서 2회 연속 은메달을 차지했다. 자신이 보유한 한국기록 1분 55초 34에는 미치지 못했다.

한국은 지상준이 1990 베이징과 1994 히로시마 대회에서 이 종목 2연패를 달성한 이후 32년 동안 남자 배영 200m 금메달을 추가하지 못했다. 이주호가 그 명맥을 이을 주자로 나섰지만 이번에도 간발의 차로 정상에는 닿지 못했다.

그래도 이주호는 이번 대회에서 꾸준히 시상대에 오르고 있다. 앞서 남자 배영 100m와 혼계영 400m에서 동메달을 획득한 데 이어 200m 은메달까지 추가하며 이번 대회 세 번째 메달을 챙겼다.

2018 자카르타·팔렘방부터 3회 연속 아시안게임에 출전한 이주호의 통산 메달도 은메달 3개와 동메달 6개를 합쳐 9개로 늘어났다.

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