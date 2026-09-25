[2026AG] 조광희-김효빈, 남자 카약 2인승도 금메달…한국 선수단 첫 2관왕

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 카누가 이틀 연속 금빛 물살을 갈랐다. 조광희와 김효빈(이상 울산광역시청)이 남자 카약 4인승에 이어 2인승 500m까지 제패하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단 첫 2관왕에 올랐다.

조광희-김효빈 조는 25일 일본 아이치현 미요시호 카누 코스에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 2인승 500m 결선에서 1분 31초 859를 기록하며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 1분 32초 176을 기록한 개최국 일본의 다나다 다이시-다나카 마사야 조를 0.317초 차로 따돌렸다.

[미요시 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 카약 4인승팀이 23일 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 예선 경기에서 노를 젓고 있다. 2026.09.24 psoq1337@newspim.com

전날(24일) 함께 금메달을 따냈던 두 선수가 이번에는 둘만의 힘으로 다시 정상에 올랐다. 조광희와 김효빈은 장상원(인천연수구청), 최민규(국민체육진흥공단)와 함께 24일 남자 카약 4인승 500m 결선에서 중국을 불과 0.255초 차로 제치고 우승했다.

하루 만에 2인승에서도 금메달을 추가한 조광희와 김효빈은 이번 대회 한국 선수단 최초의 2관왕이 됐다. 한국 카누 대표팀의 두 번째 금메달이자 대한민국 선수단의 대회 11번째 금메달이다.

결승은 마지막까지 치열했다. 한국은 250m 지점을 43초 73으로 통과하며 43초 15의 카자흐스탄에 이어 2위에 자리했다. 하지만 후반 들어 선두 카자흐스탄의 페이스가 떨어지자 조광희와 김효빈이 속도를 끌어올리며 선두로 치고 나갔다.

마지막에는 일본의 거센 추격까지 받았지만 흔들리지 않았다. 두 선수는 끝까지 리드를 지켜내며 0.317초 차로 금메달을 확정했다.

[미요시호 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 대표팀의 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규가 24일 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 시상대에서 기뻐하고 있다. 2026.09.24 psoq1337@newspim.com

한국 카누의 간판 조광희에게는 개인 통산 네 번째 아시안게임 금메달이다. 그는 2014 인천과 2018 자카르타·팔렘방 대회 남자 카약 1인승 200m에서 2연패를 달성했다. 2022 항저우 대회에서는 주 종목인 200m가 정식 종목에서 제외되면서 2인승과 4인승 500m에서 각각 은메달에 머물렀다.

하지만 이번 대회에서는 4인승에 이어 2인승까지 석권하며 8년 만의 아시안게임 금메달을 넘어 단숨에 2관왕까지 완성했다. 김효빈 역시 이틀 연속 조광희와 금메달을 합작하며 생애 첫 아시안게임 2관왕의 기쁨을 누렸다.

wcn05002@newspim.com