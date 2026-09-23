테니스 백다연·박소현, 코리아오픈 2회전 탈락…구연우만 8강 도전

AI 핵심 요약beta
- 백다연과 박소현이 23일 코리아오픈 단식 2회전에서 탈락했다.
- 백다연은 조인트에 0-2로 졌고 박소현도 타라루디에 패했다.
- 한국 선수 중 구연우만 남아 24일 8강 진출에 도전한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 백다연(272위·NH농협은행)과 박소현(329위·강원도청)이 2026 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈 단식 2회전에서 나란히 탈락했다. 한국 선수 중 구연우(CJ제일제당)만 8강 도전을 이어가게 됐다.
백다연은 23일 서울 송파구 올림픽공원 테니스장에서 열린 대회 단식 2회전에서 마야 조인트(99위·호주)에게 0-2(2-6 1-6)로 패했다. 경기 시간은 약 1시간 5분이었다.
백다연은 1세트 초반 먼저 브레이크에 성공하며 게임 스코어 2-1로 앞섰다. 하지만 이후 조인트의 공격적인 스트로크에 흐름을 내줬다. 백다연은 결국 1세트를 2-6으로 패했다.
2세트에서도 흐름은 크게 달라지지 않았다. 백다연은 초반 한 차례 자신의 서비스 게임을 지켰지만 조인트의 공세를 막지 못했다. 조인트는 마지막 서비스 게임에서 두 번째 매치포인트를 포핸드 위너로 마무리하며 8강 진출을 확정했다.
와일드카드로 본선에 출전한 백다연은 1회전에서 2023년 대회 준우승자인 위안웨(134위·중국)를 꺾었지만, 두 경기 연속 승리에는 실패했다.
앞서 박소현도 2회전에서 3번 시드 란라나 타라루디(62위·태국)에게 0-2(6-7<5-7> 0-6)로 패했다. 이로써 이번 대회 단식 본선에 출전해 나란히 2회전에 오른 한국 선수 3명 가운데 구연우만 남았다. 구연우는 24일 4번 시드 엘레나 가브리엘라 루세(66위·루마니아)를 상대로 8강 진출에 도전한다.
조인트는 8강에서 박소현을 꺾은 타라루디와 맞붙는다. 2006년생인 조인트는 올해 윔블던과 US오픈에서 2회전까지 오른 바 있다. 특히 윔블던 1회전에서 '여제' 세리나 윌리엄스(미국)를 물리쳐 주목받았다.
복식에서는 백다연(복식랭킹 234위)-장수정(복식랭킹 604위·인천시청) 조가 팽탄 플리퍼치(복식랭킹 90위·태국)-킴벌리 치머만(복식랭킹 821위·벨기에) 조를 상대로 다음 라운드 진출을 노린다.
football1229@newspim.com