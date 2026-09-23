국민의힘 대전시당, 대전역·전통시장서 추석 민생행보

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 대전시당이 23일 대전역서 귀성객에 인사했다
- 당직자들은 역전시장과 중앙시장을 찾아 상인 목소리를 들었다
- 대전시당은 민생 현장을 계속 찾아 정책에 반영하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 국민의힘 대전시당이 추석 연휴를 앞두고 대전역과 전통시장을 돌며 귀성객들에게 명절 인사를 건네고 상인들의 현장 목소리를 들었다.
대전시당은 23일 대전역에서 이택구 수석부위원장을 비롯해 이상래 동구·조수연 서구갑·오경석 유성을·박경호 대덕구 당협위원장과 주요 당직자들이 참석한 가운데 귀성객과 시민들을 만났다.
당직자들은 대전역을 오가는 시민들에게 추석 인사를 전하고 홍보물을 배부했다.
이어 인근 역전시장과 중앙시장으로 이동해 상인들을 만나 장을 보고 경기 상황과 시장 현안 등에 대한 의견을 들었다.
대전시당은 명절 기간뿐 아니라 앞으로도 지역 현장을 찾아 시민과 상인들의 의견을 듣고 민생 관련 정책에 반영한다는 계획이다.
이택구 수석부위원장은 "추석을 맞아 대전을 찾은 귀성객과 시민들에게 명절 인사를 전하고 전통시장 상인들의 목소리를 듣기 위해 현장을 찾았다"며 "시민들의 생활과 밀접한 민생 현안을 계속 살피겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com