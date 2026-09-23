"자신을 믿고 도전"...오석진 대전교육감, 전국체전 선수단 응원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 23일 대전체육고 선수단 154명을 격려했다.
- 전국체전 출전 학생 선수들에 특별훈련지원금과 격려금을 전달했다.
- 대전체고는 14개 종목에 나서 지난해 51개 메달을 기록했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 제107회 전국체육대회에 출전하는 대전체육고등학교 선수단 154명을 격려하고 특별훈련지원금과 격려금을 전달했다.
23일 시교육청에 따르면 오석진 교육감은 이날 대전체육고 다목적강당에서 열린 '제107회 전국체육대회 대전체육고등학교 선수단 결단식'에 참석해 학생 선수와 지도자들을 격려했다.
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대전체고에서는 올해 수영·양궁·육상·핀수영·복싱 등 14개 종목에 154명의 학생 선수가 출전한다. 선수들은 전국체전을 목표로 학교와 훈련장을 오가며 기량을 다져왔으며 대전 대표로 전국 무대에 나선다.
대전체고는 지난해 열린 제106회 전국체전에서 금메달 19개, 은메달 5개, 동메달 27개 등 모두 51개의 메달을 획득하며 역대 최고 성적을 기록했다.
시교육청은 학생 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 대회에 대비할 수 있도록 특별훈련지원금을 지원했다. 지원금은 전국체전 준비를 위한 훈련과 경기력 향상 등에 활용됐으며 결단식에서는 학생 선수들을 위한 격려금도 전달됐다.
오 교육감은 "지난해보다 더 잘해야 한다는 부담보다는 지금까지 준비해 온 자신을 믿고 경기에 집중해 주길 바란다"며 "메달과 기록도 중요하지만 무엇보다 부상 없이 건강하게 대회를 마치고 돌아오길 바라며 대전교육가족 모두가 여러분의 힘찬 도전을 끝까지 응원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com