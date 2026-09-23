대전 서구 '청년 도전' 28명 수료…3명은 조기 취업

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구 청춘스럽이 23일 청년도전지원사업 수료식을 열었다.
- 청년 28명은 25주간 진로탐색과 취업역량 강화를 이수했다.
- 이 가운데 3명은 과정 중 취업에 성공했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 취업과 사회 진입을 준비해 온 대전 서구 청년 28명이 25주간의 도전 과정을 마쳤다. 이 가운데 3명은 프로그램이 끝나기 전 취업에 성공했다.
대전 서구 제2호 청년활동공간 '청춘스럽'은 23일 청년도전지원사업 장기과정 수료식을 열었다고 밝혔다.
이번 과정에는 청년 28명이 참여해 25주 동안 자기 이해와 진로 탐색, 취업 역량 강화, 대인관계·사회 적응 등을 중심으로 프로그램을 이수했다.
참여자들은 상담과 교육을 통해 자신의 강점과 진로를 점검하고 취업 준비에 필요한 역량을 쌓았다. 개인별 상황에 따라 취업 지원사업 등과 연계한 상담도 진행됐다.
특히 전체 참여자 가운데 3명은 과정 중 취업에 성공해 조기에 사회 진입에 나섰다.
이날 수료식에서는 참여 청년들이 교육 기간의 변화와 경험을 공유하고 향후 진로 계획을 발표했다.
전문학 서구청장은 "청년들이 자신의 가능성을 찾고 사회에 진입할 수 있도록 돕는 것이 사업의 목적"이라며 "앞으로도 청년들의 취업과 자립을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com