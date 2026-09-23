세종시, NH농협·하나은행과 지역성장펀드 조성 추진

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 23일 농협·하나은행과 펀드 협약을 맺었다
- 5대 전략산업 벤처·창업기업에 투자하기로 했다
- 지역 기업 성장과 외부기업 유입을 함께 추진했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 NH농협은행·하나은행과 지역성장펀드를 조성해 5대 전략산업 벤처·창업기업 투자와 지역 산업생태계 육성에 나선다.
시는 23일 NH농협은행·하나은행과 지역성장펀드 조성 공모사업 공동 참여를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 NH농협은행과 하나은행은 세종시 지역성장펀드의 출자자로 참여하고, 펀드 자금을 지역 기업에 투자할 예정이다. 투자 대상 기업에 대한 금융 자문을 비롯해 자금관리, 여신 등 연계 금융서비스도 지원한다.
펀드의 주요 투자 분야는 반도체·소부장, 바이오, 인공지능(AI)·로보틱스, 지식서비스, 디지털콘텐츠 등 세종시 5대 전략산업이다.
투자 대상은 지역 기업을 비롯해 지역 이전을 계획하고 있는 유망 벤처·창업기업으로, 지역 내 기업의 성장 기반을 마련하고 외부 유망기업의 세종 유입을 촉진하는 데 초점을 맞춘다.
시는 펀드 조성을 위한 출자금 확보와 출자자 모집에 나서는 한편, 투자 가능성이 있는 중소·벤처기업을 발굴해 관련 정보를 제공할 계획이다.
박상필 NH농협은행 세종본부장은 "세종시 5대 전략산업과 유망 벤처기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 금융 자문과 서비스를 적극 지원하겠다"며 "지역 금융기관으로서 혁신기업 육성과 지역 상생발전에 힘쓰겠다"고 말했다.
이동열 하나은행 부행장은 "세종시 지역경제 활성화를 위해 시민과 소상공인을 위한 지원을 이어왔다"며 "이번 협약을 통해 세종에 자리 잡을 벤처·유망기업의 성장을 지원하고 지역경제 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.
조상호 시장은 "이번 협약을 토대로 지역성장펀드 공모를 착실히 준비하겠다"며 "행정과 금융, 투자와 기업이 하나의 생태계 안에서 연결되고 함께 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com