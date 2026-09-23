진안군, 25일 추석맞이 귀성객 노래자랑 개최

AI 핵심 요약beta
- 진안군 농상공인연합회가 25일 노래자랑을 연다.
- 행사는 진안고원시장서 귀성객 환영 취지로 마련했다.
- 초대가수 공연·경품추첨 등으로 전통시장 활력을 더한다.
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[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군 농상공인연합회는 진안고원시장 주차장에서 오는 25일 '제9회 추석맞이 귀성객 노래자랑'을 개최한다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 추석을 맞아 고향 진안을 찾은 귀성객을 환영하고 군민과 함께 명절의 즐거움을 나누기 위해 마련됐다. 진안고원시장을 찾은 주민과 방문객의 참여를 유도해 전통시장에 활력을 더하는 의미도 담겼다.
이날 노래자랑에는 다양한 연령대의 참가자들이 무대에 올라 트로트와 가요 등을 선보인다. 초대가수 공연과 축하무대를 비롯 경품을 제공하는 추첨 행사도 진행된다.
귀성객들은 오랜만에 찾은 고향에서 이웃과 친지들을 만나 인사를 나누고 가족과 함께 공연을 관람하며 추석의 추억을 만는 시간이 될 전망이다.
전춘성 진안군수는 "추석 명절을 맞아 고향 진안을 찾아주신 귀성객 여러분을 진심으로 환영한다"며 "이번 노래자랑이 가족과 이웃이 함께 웃고 소통하며 고향의 소중한 정을 다시 나누는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com