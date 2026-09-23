[2026AG] 4번 도전끝에...최병광, 男하프마라톤경보 '감격의 銅'

AI 핵심 요약beta
- 최병광이 23일 나고야 경보서 동메달을 땄다
- 한국 육상이 2026 아시안게임 첫 메달을 안겼다
- 최병광은 네 번 도전 끝에 생애 첫 AG 메달을 땄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 경보의 간판 최병광(35·삼성전자)이 감격의 메달을 획득하며 한국 육상에 첫 메달을 안겼다.
최병광은 23일 일본 아이치현 나고야 하프마라톤 경보 코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 하프마라톤 경보에서 1시간 28분 35초를 기록하며 동메달을 목에 걸었다. 금메달은 1시간 23분 32초를 기록한 중국의 스성지에게 돌아갔으며 은메달은 1시간 28분 01초의 야마니시 도시카즈(일본)가 차지했다.
이번 메달은 한국 육상이 이번 대회에서 거둔 첫 번째 쾌거다. 한국 경보가 아시안게임 메달을 획득한 것은 지난 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다.
특히 2014 인천 대회부터 4회 연속 아시안게임 무대를 밟은 최병광에게는 네 번의 도전 끝에 일궈낸 생애 첫 아시안게임 메달이라 의미가 깊다. 아울러 세계육상연맹이 올해부터 경보 종목 코스를 하프마라톤 및 마라톤과 동일하게 변경한 뒤 바뀐 거리 규정 속에서 아시안게임 경보 첫 메달을 딴 선수로도 이름을 남기게 됐다.
이날 레이스 초반 5위권에 머물렀던 최병광은 중반 이후 페이스를 끌어올렸다. 12㎞ 지점을 3위로 통과한 뒤 끝까지 순위를 지켜내며 값진 동메달을 확정 지었다.
최병광은 경기 후 대한육상연맹을 통해 "어쩌면 마지막이 될 수 있다고 생각한 아시안게임에서 메달을 따게 돼 행복하고 기쁘면서도 울컥했다"며 "연맹에서 경보팀에 보내주신 전폭적인 지원 덕분에 메달을 땄다. 앞으로 후배들이 저보다 더 훌륭한 성적을 낼 것이라 굳게 믿는다"고 소감을 밝혔다.
함께 여자 경보에 출전한 이세하(경기도청)는 1시간 42분 28초의 기록으로 5위에 올랐다. 여자부 우승은 1시간 33분 40초를 기록한 중국의 양류징이 차지했다. 한국 육상은 이번 경보를 시작으로 오는 29일까지 본격적인 메달 레이스를 이어간다.
psoq1337@newspim.com