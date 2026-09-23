익산시, 고교생 100명과 함께하는 '익산사랑 골든벨' 개최

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 23일 고등학생 대상 골든벨 퀴즈대회를 마련했다
- 익산사랑장학재단이 28일부터 참가자 100명을 모집했다
- 대회는 10월 24일 열리며 총상금 450만원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
학교장 추천 70명·온라인 선착순 30명 선발…총상금 450만원·골든벨 50만원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 고등학생들이 익산의 역사와 문화, 인물 등에 대한 지식을 겨루며 애향심을 키울 수 있는 퀴즈대회를 마련했다고 23일 밝혔다.
익산사랑장학재단은 '제2회 익산사랑 도전! 골든벨 퀴즈대회' 참가자 100명을 오는 28일부터 모집한다.
이번 대회는 지난해에 이어 두 번째로 열리며 10월 24일 오전 10시 반다비체육센터 다목적체육관에서 개최된다. 참가 학생들은 익산의 역사와 문화, 주요 명소, 대표 인물 등 지역 전반에 관한 문제를 풀며 실력을 겨룬다.
참가 대상은 익산지역 고등학교 재학생 100명이다. 학교장 추천 70명과 익산시 통합예약시스템을 통한 온라인 선착순 30명으로 나눠 선발한다. 신청 기간은 9월 28일부터 10월 8일까지이며 최종 참가자에게는 휴대전화 문자로 세부 일정이 개별 안내된다.
대회 출제 문제은행은 참가 학생들의 사전 준비를 돕기 위해 10월 16일 익산사랑장학재단 공식 누리집에 공개된다. 다만 최종 골든벨 주인공을 가리기 위한 변별력 문제는 대회 현장에서 별도로 출제될 예정이다.
총상금은 450만원 규모다. 1등 150만원, 2등 100만원, 3등 70만원, 4등 50만원, 5등 30만원의 장학 상금이 수여된다. 최후의 1인이 마지막 문제까지 모두 맞혀 골든벨을 울릴 경우 50만원의 특별 상금도 추가로 지급된다.
자세한 사항은 익산사랑장학재단 누리집 공지사항을 확인하거나 전화로 문의하면 된다.
이연주 익산시 교육협력과장은 "지난해 학생들의 뜨거운 열정에 힘입어 올해 더 알찬 퀴즈 축제를 준비했다"며 "지역 청소년들이 익산의 역사와 가치를 올바르게 이해하고 내 고장에 대한 자긍심을 키우는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com