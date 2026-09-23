전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.23 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

플랙트 앞세운 삼성, 엔비디아 뚫은 LG…AI 냉각 경쟁 본격화

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성전자와 LG전자가 22일 AI 데이터센터 냉각 시장 경쟁을 본격화했다.
  • 삼성전자는 플랙트 인수로 대형 공조 역량을 확보했고 LG전자는 자체 칩 투 칠러 기술을 앞세웠다.
  • 양사는 글로벌 고객망과 축적된 냉각 경험을 바탕으로 수주전에 자신감을 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LG '칩 투 칠러' vs 삼성 '플랙트'
엔비디아 인증 LG, 생산거점 넓히는 삼성
LG는 자체 기술, 삼성은 인수 효과
AI 냉각 수주전…삼성·LG 자신감

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 시장에서 삼성전자와 LG전자의 경쟁이 본격화하고 있다. LG전자는 오랜 냉난방공조 사업 경험과 '칩 투 칠러' 통합 기술을 앞세우고, 삼성전자는 글로벌 냉각업체 플랙트그룹 인수로 대형 산업용 냉각 역량을 빠르게 확보했다. 양사 모두 서로 다른 강점을 바탕으로 대형 AI 데이터센터 수주 경쟁에서 밀리지 않겠다는 자신감을 보이고 있다.

AI 일러스트. [사진=조민교 기자]

◆ LG는 '자체 기술', 삼성은 '플랙트'…냉각 시장 공략법 달라

LG전자는 오랜 기간 직접 쌓아온 냉난방공조 기술을 가장 큰 강점으로 내세운다. 대형 건물과 공장에 쓰이는 칠러와 공조장비를 오랫동안 공급해온 데 이어 최근에는 냉각수분배장치(CDU)와 콜드플레이트까지 영역을 넓히며 AI 데이터센터 냉각 시장을 공략하고 있다.

LG전자의 핵심 무기는 '칩 투 칠러(Chip to Chiller)'다. AI 칩의 열을 직접 식히는 콜드플레이트부터 냉각수를 조절하는 CDU, 데이터센터 전체에 차가운 물을 공급하는 칠러까지 냉각 전 과정을 한 업체가 맡는 방식이다. 고객 입장에서는 여러 업체의 장비를 따로 맞출 필요 없이 데이터센터 전체 냉각 시스템을 한 번에 구축할 수 있다는 장점이 있다.

LG전자의 기존 냉각 기술은 엔비디아 인증으로도 이어지고 있다. LG전자는 22일 2.5메가와트(MW)급 CDU가 엔비디아의 'DSX Ready' 제품으로 승인됐다고 밝혔다. 지난 7월 600킬로와트(kW)급을 시작으로 이달 1MW급, 이번에는 2.5MW급까지 잇달아 승인을 받았다. LG 측은 엔비디아 인증 이전부터 칠러와 공조, 액체냉각 기술을 꾸준히 키워온 결과라고 설명한다.

사진은 국내 기업으로는 유일하게 엔비디아 'DSX 레디' 제품으로 승인받은 LG전자 2.5MW 대용량 CDU 제품. LG전자는 600㎾급과 1㎿급 규격 승인에 이어 이번 2.5㎿급 DSX 레디 승인을 획득했다. CDU 분야에서 엔비디아 규격 승인을 받은 국내 기업은 LG전자가 유일하다. [사진=LG전자 제공]

삼성전자는 냉각 전문업체를 인수해 부족했던 대형 산업용 공조 역량을 빠르게 보강했다. 삼성전자는 지난해 글로벌 냉각·공조업체 플랙트그룹을 인수하며 대형 중앙공조와 데이터센터 정밀냉각 기술, 고객 기반을 한꺼번에 확보했다.

삼성전자는 이제 플랙트의 기술을 실제 생산능력으로 연결하고 있다. 전날 광주사업장에서 약 2400억원 규모의 플랙트그룹 HVAC 생산라인을 착공했으며, 2028년부터 CDU와 팬월유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기처리장치(CRAH), 공기조화기(AHU) 등을 생산할 계획이다. 해외에서 만들던 플랙트 제품을 국내에서도 생산해 한국과 동아시아 고객에게 더 빠르게 공급하겠다는 전략이다.

삼성전자 광주사업장 제3 캠퍼스 전경. [사진=삼성전자 제공]

◆ 삼성 "플랙트 고객망", LG "수십 년 노하우"…수주전 자신감

삼성과 LG 모두 실제 수주 경쟁에서도 각자의 강점이 충분하다고 보고 있다. AI 데이터센터 냉각 시장은 제품 성능뿐 아니라 설계 경험과 고객 관계, 대량 공급과 유지보수 능력까지 갖춰야 대형 프로젝트를 따낼 수 있기 때문이다.

삼성전자는 플랙트가 이미 갖고 있는 글로벌 고객망과 사업 경험을 강점으로 꼽는다. 플랙트는 100년 넘게 공조 사업을 해왔고 데이터센터 냉각 분야에서도 오랜 경험을 보유하고 있다. 삼성 측은 새로 고객을 확보하는 단계부터 시작하는 것이 아니라 플랙트의 기존 파트너와 수주 경험에 삼성의 생산·영업 역량을 더할 수 있어 LG와의 경쟁에서도 뒤지지 않을 것으로 보고 있다.

LG전자는 자체적으로 축적한 산업용 냉각 경험의 깊이가 다르다고 강조한다. 삼성전자가 플랙트 인수로 대형 냉각 시장에 빠르게 진입했다면, LG는 오랜 기간 칠러와 공조장비를 직접 개발하고 공급하면서 기술과 고객 대응 경험을 쌓아왔다는 것이다.

특히 LG는 칠러에서 CDU와 콜드플레이트까지 냉각 전 과정을 직접 연결할 수 있다는 점을 수주 경쟁력으로 보고 있다. 엔비디아의 연이은 CDU 인증 역시 갑자기 생긴 경쟁력이 아니라 기존 냉난방공조 기술을 AI 데이터센터까지 확장해온 결과라는 설명이다.

결국 양사의 경쟁은 '플랙트의 글로벌 사업 기반을 얼마나 빠르게 삼성의 힘으로 키우느냐'와 'LG가 오랜 냉각 경험과 칩 투 칠러 전략을 얼마나 대형 수주로 연결하느냐'의 싸움이 될 전망이다.

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동