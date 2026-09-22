에이프리카, 금융·바이오·공공 AX 구축 확대

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'치타'·'세렝게티 AI Agent Studio' 기반 개발·운영 환경 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 브레인즈컴퍼니의 자회사인 인공지능(AI)·클라우드네이티브 플랫폼 전문기업 에이프리카가 금융과 바이오, 공공 분야를 중심으로 인공지능 전환(AX) 플랫폼 구축을 확대하고 있다고 22일 밝혔다.

에이프리카는 자사 엔터프라이즈 AI 플랫폼 '치타(Cheetah)'와 '세렝게티 AI Agent Studio(AAS)'를 활용해 기업과 기관의 AI 개발·운영 환경을 구축하고 있다.

치타는 그래픽처리장치(GPU)·신경망처리장치(NPU) 자원 관리부터 데이터와 AI 모델의 개발·학습, 평가, 배포·운영까지 머신러닝(ML)·거대언어모델(LLM) 전 주기를 통합 관리하는 플랫폼이다.

세렝게티 AAS는 LLM과 기업 내부 지식, 내·외부 업무 도구를 연계해 AI 에이전트를 개발·배포·운영할 수 있도록 지원한다. 검색증강생성(RAG), 응용프로그램인터페이스(API), 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP), 멀티 에이전트, 서버리스 기반 개발·운영 환경 등을 제공한다.

에이프리카 로고. [사진=에이프리카]

금융 분야에서는 한 보험사의 AI 기반 광학문자인식(AI-OCR) 플랫폼 구축에 참여했다. AI-OCR 모델의 데이터 관리부터 개발·학습·배포까지 운영 체계를 구축하고, 개발한 모델을 실제 보험 업무 애플리케이션과 연계할 수 있도록 했다. 회사 측에 따르면 해당 보험사는 이를 바탕으로 AI 적용 업무 범위를 확대하고 있다.

바이오 분야에서는 국내 한 바이오기업의 AI 서버 및 운영(Ops) 플랫폼 구축에 치타를 적용했다. 기존 연구 데이터와 신규 AI 인프라를 연계하고 내부 AI 모델 개발과 GPU 자원 운영을 위한 통합 환경을 구축했다. 향후 AI 활용 조직과 인프라 확대에 대응할 수 있도록 확장성을 고려한 개발·운영 기반도 마련했다.

공공 분야에서는 한 공공기관이 치타와 세렝게티 AAS를 기반으로 내부 업무와 대국민 서비스를 하나의 표준 AI 환경에서 개발·운영할 수 있는 기반을 구축하고 있다. 기관은 개별 AI 서비스를 통합 플랫폼에서 관리하고 향후 적용 범위를 확대할 계획이다.

지역 산업의 AX를 지원하는 공용 AI 인프라 구축에도 참여하고 있다. 한 지역 테크노파크가 추진하는 AI 전환 사업에서는 지역 제조기업들이 고성능 GPU와 AI 개발 환경을 공동 활용할 수 있도록 치타 기반 개발·실증 환경을 구축하고 있다.

에이프리카는 이를 통해 개별 제조기업의 인프라 구축 부담을 낮추고, AI 활용 경험이 부족한 기업도 개발·실증 과제를 추진할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

강선근 에이프리카 대표는 "AI 도입이 확대되면서 이제는 기술 자체보다 이를 실제 업무에 어떻게 적용하고 지속적으로 운영할 것인지가 더욱 중요한 과제가 되고 있다"며 "금융, 바이오, 공공 등 현장에서 축적한 경험과 AI 플랫폼 기술을 기반으로 고객의 AI가 개념검증(PoC)에 머물지 않고 실제 업무와 서비스로 확대될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com