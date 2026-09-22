하나은행, 픽셀소프트웨어와 파크골프 활성화 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 17일 픽셀소프트웨어와 협약했다
- 시니어 파크골프 저변 확대와 맞춤형 서비스 추진했다
- 예약·결제·분석 등 통합솔루션 협력키로 했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 서울 중구 을지로 하나은행 본점에서 파크골프 통합 플랫폼 운영사인 픽셀소프트웨어와 '새로운 파크골프 경험 제공'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 시니어 세대의 주요 여가 활동인 파크골프 저변을 확대하고, 금융과 스포츠를 결합한 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 양사는 전국 주요 파크골프장 및 대회의 운영 선진화에 협력하고 산업 활성화를 위한 콘텐츠를 지속해서 개발·운영할 계획이다. 특히 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 시니어 계층의 모바일 접근성을 높이는 등 디지털 포용 실천에도 뜻을 모았다.
협력사인 픽셀소프트웨어는 파크골프 트렌드에 맞춰 IT 기술 기반의 플랫폼을 운영하는 기업이다. 파크골프장 예약부터 회원 관리, 간편 결제, 운영 데이터 분석까지 처리하는 원스톱 통합 솔루션을 제공하고 있다.
하나은행 관계자는 "이번 협약은 금융과 스포츠 IT 플랫폼의 결합을 통해 파크골프 시장에 차별화된 서비스를 선보이는 계기가 될 것"이라며 "향후에도 시니어 고객의 수요를 반영한 금융 혜택과 특화 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com