트럼프, 맘다니 뉴욕시장 만나 주택공급 논의...분위기 화기애애

AI 핵심 요약beta
- 트럼프와 맘다니가 21일 뉴욕서 회동했다
- 서민 주택 개발과 협력 가능성을 논의했다
- 서로 비난을 자제하고 친화적 분위기를 보였다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령과 맘다니 뉴욕시장이 21일(현지시간) 뉴욕에서 만나 서민 주택 개발 사업을 논의하며 예상 밖의 친화적 분위기를 연출했다.
정치적 극단에 서 있는 두 사람이 과거의 거친 설전을 뒤로하고 현안을 위해 협력 가능성을 내비친 것이어서 눈길을 끌고 있다.
파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면, 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 뉴욕시장 관저인 그레이시 맨션에서 맘다니 시장과 비공개 회동을 가졌다.
회동 후 언론 앞에 선 트럼프 대통령은 자신의 옛 고향인 퀸즈에 수천 채의 저렴한 주택 공급 계획인 '서니사이드 야드' 사업을 언급하며 "연방 정부의 많은 승인이 필요한 큰 사업"이라고 평가했다.
이어 "나는 주택 가격 부담 능력에 대해 잘 알고 있다. 왜냐하면 수년간 저소득층 및 중산층을 위한 건물을 많이 지었고, 큰 성공을 거두었기 때문"이라며 전직 부동산 개발업자로서의 경험을 강조했다.
트럼프 대통령은 그간 민주사회주의자(DSA)인 맘다니 시장을 "급진주의자", "공산주의 미치광이"라 비난해 왔고, 맘다니 시장 역시 트럼프 대통령을 "독재자", "파시스트"라고 비판하며 맞서왔다. 그러나 이날 두 사람은 상호 비난을 자제하며 화기애애한 모습을 보였다.
맘다니 시장은 "나는 소속 정당이나 다른 사안에 대한 의견 차이가 아무리 크더라도, 뉴욕 시민들의 어깨에서 그 짐을 덜어줄 힘과 의지를 가진 사람이라면 누구와든 협력할 것이라고 여러 차례 말해왔다"라고 밝혔다. 트럼프 대통령 또한 맘다니 시장을 향해 "훌륭한 시장이 되길 바란다"고 덕담을 건넸다.
다만 이민 정책을 신경전도 일부 포착됐다. 맘다니 시장은 회동에서 트럼프 행정부의 이민자 단속 문제를 제기하며 이민자가 "우리 도시의 근간과 경제에 얼마나 중요한 존재인지"를 강조했다고 밝혔다.
한편, 지난여름 두 사람 간의 최대 갈등 요인이었던 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 국제형사재판소(ICC) 체포영장 집행 이슈는 이번 회동에서 언급되지 않았다. 당초 맘다니 시장은 네타냐후 총리가 뉴욕에 머무르는 동안 체포를 주도하겠다고 밝혔으나 법적 권한이 없음을 인정하고 입장을 선회한 바 있다. 네타냐후 총리는 오는 24일 유엔 총회 연설이 예정되어 있다.
wonjc6@newspim.com