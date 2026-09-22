우리은행, 백범 김구 탄생 150주년 기념 '2026 투게더 걷기' 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 21일 유네스코한국위원회와 걷기행사를 열었다.
- 백범김구기념관·효창공원서 평화정신 계승 뜻을 나눴다.
- 우리은행은 문화유산 보존 지원을 이어가겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 세계평화의 날인 지난 21일 유네스코한국위원회와 함께 백범 김구 선생 탄생 150주년 기념 걷기 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 백범김구기념관과 효창공원 일대에서 개최됐으며, 유네스코의 백범 김구 선생 탄생 150주년 기념해 지정에 따라 마련됐다. '2026 투게더 걷기 캠페인'은 '우리가 만드는 평화, 함께 지키는 유산'을 슬로건으로 백범 선생의 평화 정신을 걸음으로 계승한다는 취지다.
행사에는 정진완 우리은행장, 홍현익 유네스코한국위원회 사무총장, 강윤진 국가보훈부 차관, 김미 백범김구기념관장, 박유철 백범김구선생기념사업협회장 등이 참석했다. 참석자들은 백범김구기념관 도슨트 투어를 통해 독립운동 여정을 둘러본 후 효창공원 일대를 함께 걸었다.
정진완 우리은행장은 "백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 유네스코한국위원회와 함께 평화의 가치를 되새기게 됐다"며 "우리은행은 미래 세대를 위한 문화유산 보존과 지속 가능한 사회 조성을 위해 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 우리은행은 지난 4월 유네스코한국위원회와 업무협약을 체결하고 문화유산 보존 사업을 후원하고 있다. 임직원들은 오는 11월까지 자원봉사 플랫폼 WE:TH(위드)를 활용해 창덕궁, 남한산성, 불국사 등 전국 세계유산을 방문하고 SNS 공유 활동을 전개할 예정이다.
eoyn2@newspim.com