[특징주] 비트코인 8만5000달러 돌파…가상화폐株 연일 '강세'

AI 핵심 요약beta
- 비트코인이 22일 8만5000달러를 넘자 국내 관련주가 강세를 보였다.
- 비트플래닛이 22.32% 급등했고 우리기술투자도 올랐다.
- 비트코인은 8개월 만에 최고치로 최근 5일 7% 넘게 상승했다.
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전날 8만달러 회복 이어 상승폭 확대
비트플래닛 22%대·우리기술투자 8%대 상승
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비트코인이 약 8개월 만에 8만5000달러를 넘어서면서 국내 가상화폐 관련주가 연일 강세를 보이고 있다.
22일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시05분 기준 비트플래닛은 전 거래일 대비 22.32% 오른 3370원에 거래되고 있다. 우리기술투자는 8.19% 상승한 6340원에 거래 중이다.
이외 아이오케이이엔엠(9.25%), 비트맥스(5.49%), 한화투자증권(4.08%), 매커스(3.99%), 다날(3.75%) 등도 일제히 상승하고 있다.
비트코인은 최근 상승세를 이어가며 8만5000달러선을 넘어섰다. 전날 8만달러선을 회복한 데 이어 상승폭을 확대하면서 가상자산 관련주에도 매수세가 이어지는 모습이다.
21일(현지시간) 미국 가상자산 거래소 코인베이스에 따르면 비트코인은 미 동부시간 오후 1시30분 기준 8만5895달러에 거래됐다. 비트코인이 8만5000달러를 넘어선 것은 지난 1월 이후 약 8개월 만이다.
비트코인은 최근 5일 동안 7% 넘게 상승했으며 최근 3개월 기준으로는 약 35% 올랐다. 올해 들어 약세를 이어왔던 비트코인이 최근 반등폭을 키우면서 상승 흐름이 이어질지에도 관심이 모이고 있다.
nylee54@newspim.com