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고창 군립미술관 건립 '순항'…공정률 50%

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AI 핵심 요약

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  • 심덕섭 고창군수가 22일 군립미술관 공사현장을 점검했다.
  • 고창군립미술관은 공정률 50%로 내년 7월 준공 목표다.
  • 세계유산·생태와 어우러진 복합문화공간으로 조성된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 7월 준공·연말 정식개관 목표...현장 안전·공정 점검
고인돌유적지·운곡습지 등 세계유산·생태환경 조화형 공간 조성

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 세계유산과 자연생태 환경을 아우르는 군립미술관 건립에 속도를 내고 있는 가운데 심덕섭 고창군수가 현장을 찾아 공사 진행 상황과 안전관리 실태 등을 점검했다고 22일 밝혔다.

고창군립미술관은 내년 7월 준공과 연말 정식 개관을 목표로 현재 약 50%의 공정률을 보이고 있다.

심덕섭 고창군수가 고창군립미술관 현장점검을 벌이고 있다.[사진=고창군]2026.09.22 gojongwin@newspim.com

심 군수는 현장에서 주요 공정별 추진 상황과 향후 일정, 사업장 안전관리 대책과 준수 여부 등을 살피고 주변 경관과의 조화도 점검했다.

미술관에는 다양한 작품을 선보이는 전시실을 비롯해 뮤지엄카페, 어린이 체험실, 수장 작품을 직접 볼 수 있는 '보이는 수장고' 등이 들어선다.

단순한 전시 관람을 넘어 군민들이 문화예술 활동과 휴식을 함께 즐길 수 있는 복합문화공간으로 조성할 계획이다.

특히 세계유산 고인돌유적지와 람사르 운곡습지, 마한고분군 등 주변 역사·자연환경과 조화를 이루고 고창황윤석도서관과 연계되는 공공건축물로 건립된다.

고창군은 수천 년의 역사문화와 자연생태계가 어우러진 지역에 예술을 향유할 수 있는 공간이 마련되면서 군민과 방문객을 위한 새로운 문화거점이 될 것으로 기대하고 있다.

심덕섭 고창군수는 "좋은 미술관은 단순한 전시 공간이 아니라 한 도시가 무엇을 소중히 여기고 어떤 문화적 수준을 지향하는지를 보여주는 지표"라며 "고창군립미술관이 군민과 방문객 모두에게 사랑받는 열린 문화공간으로 자리 잡을 수 있도록 건축미학과 공간구성에 각별히 신경 쓰겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com

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추석 연휴 고속도로 통행료 면제 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올해 추석 연휴 전국 고속도로 통행료가 면제된다. 한국도로공사가 관리하는 고속도로 주유소에서는 같은 기간 휘발유와 경유 가격을 낮춰 판매한다. 의왕톨게이트 전경 [사진=경기도 북부청] 22일 국토교통부는 제41회 국무회의에서 오는 24일부터 27일까지 추석 연휴 기간 전국 고속도로 통행료를 면제하는 안건이 통과됐다고 밝혔다. 통행료 면제는 재정 고속도로뿐 아니라 민자고속도로를 포함한 전국 고속도로에 적용된다. 24일 0시부터 27일 24시 사이 고속도로를 잠시라도 이용하는 모든 차량이 대상이다. 23일 고속도로에 진입해 24일 빠져나오는 차량도 통행료를 내지 않는다. 27일 진입한 뒤 28일 고속도로를 벗어나는 경우에도 면제 혜택을 받을 수 있다. 이용 방법은 평소와 같다. 하이패스 이용자는 단말기 전원을 켠 상태로 요금소를 통과하면 '통행료 0원이 정상 처리되었습니다'라는 안내가 나온다. 일반차로에서는 진입 요금소에서 통행권을 받은 뒤 진출 요금소에 제출하면 면제된다. 정부는 2017년부터 설·추석 명절 연휴 동안 총 14차례 고속도로 통행료를 면제했다. 그동안 면제된 통행료는 총 1조450억원으로 차량은 4억318만대에 달한다. 같은 기간 도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서는 유류가격도 리터(ℓ)당 100원 내려간다. 민자고속도로 내 주유소는 대상에서 제외된다. 가격은 지난 17일 판매가격을 기준으로 각각 100원씩 낮춘다. 17일 평균 판매가격은 휘발유가 리터당 1844원, 경유가 1834원이었다. 이에 따라 추석 기간 평균 판매가격은 휘발유 1744원, 경유 1734원 수준이 된다. 도로공사는 자체 수익금을 활용해 유류가격을 낮춘다. 중동발 고유가에 따른 이용객 부담을 공공이 일부 분담하고 고속도로 서비스 개선 요구에도 대응하기 위한 조치다. 휴게소와 주유소 이용객 증가에 대비한 교통관리도 강화한다. 주요 휴게소와 주유소에는 안전 유도원과 교통 관리원 등 현장 인력을 추가 배치한다. 진입로에는 혼잡 정보를 제공하는 입간판을 설치하고 휴게소와 주유소 이용동선을 분리해 혼잡을 줄일 계획이다. 휴게소·주유소 혼잡 상황은 도로전광표지(VMS) 등을 통해 실시간으로 안내한다. 국토부 관계자는 "이번 추석 연휴 통행료 면제와 고속도로 주유소 유류가격 인하가 국민들의 귀성길 부담을 덜고 즐거운 명절을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "IC 인근 등 이용자 수요 증가에 대비해 관계기관과 협조체계를 구축하고 교통관리와 유류수급 등을 면밀히 관리하겠다"고 말했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 추석 연휴 고속도로 통행료는 언제부터 언제까지 면제되나요? A. 오는 24일 0시부터 27일 24시까지 전국 고속도로 통행료가 면제됩니다. 재정 고속도로뿐 아니라 민자고속도로도 모두 포함됩니다. Q. 23일 고속도로에 진입해 24일에 빠져나와도 통행료가 면제되나요? A. 네. 24일 0시부터 27일 24시 사이 고속도로를 잠시라도 이용하면 면제 대상입니다. 23일 진입해 24일 빠져나오거나, 27일 진입해 28일 빠져나오는 차량도 통행료를 내지 않습니다. Q. 하이패스나 일반차로 이용 방법은 평소와 다른가요? A. 아닙니다. 하이패스 이용자는 단말기 전원을 켜고 평소처럼 통과하면 되고, 일반차로 이용자는 진입 요금소에서 통행권을 받은 뒤 진출 요금소에 제출하면 됩니다. Q. 추석 기간 고속도로 주유소 유류가격은 얼마나 내려가나요? A. 도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서 휘발유와 경유 가격을 각각 리터당 100원 인하합니다. 이에 따라 평균 판매가격은 휘발유 1744원, 경유 1734원 수준이 될 전망입니다. Q. 모든 고속도로 주유소에서 유류가격 할인을 받을 수 있나요? A. 아닙니다. 유류가격 인하는 한국도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에만 적용됩니다. 민자고속도로 내 주유소는 대상에서 제외됩니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-09-22 10:50
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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