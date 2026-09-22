LX공사 노사, 추석 앞두고 완주 선덕보육원서 나눔 실천

AI 핵심 요약beta
- LX공사 노사가 22일 선덕보육원에 기부금을 전달했다.
- 지난해 연말 협약을 바탕으로 복지 향상과 나눔을 지속했다.
- 침대 기부와 명절 방문 등 지원을 이어가기로 했다.
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[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사) 노사가 추석 명절을 앞두고 지역 아동·청소년 복지시설을 찾아 나눔을 실천하며 지속적인 지원을 약속했다고 22일 밝혔다.
한국국토정보공사와 한국국토정보공사 노동조합은 전날 전북 완주군 선덕보육원을 방문해 보육원 생활환경 개선을 위한 기부금을 전달했다.
이번 방문은 지난해 연말 양 기관이 체결한 업무협약을 바탕으로 아동·청소년 복지 향상과 지역사회 나눔을 지속하기 위해 마련됐다.
이날 신서범 한국국토정보공사 경영지원본부장과 이관형 노동조합 수석부위원장은 보육원 시설을 둘러보고 정기적인 교류와 지속적인 지원을 이어가기로 했다.
성제환 선덕보육원 원장은 "일회성에 그치지 않고 지속적인 관심과 지원을 보내주셔서 감사드린다"며 "따뜻한 마음이 아이들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.
신서범 경영지원본부장은 "이번 노사가 함께한 기부가 선덕보육원 아이들에게 희망의 새싹을 피우는 데 도움이 되길 바란다"며 "한국국토정보공사는 앞으로도 아동·청소년 복지 향상을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
이관형 수석부위원장도 "아동·청소년은 국가의 미래"라며 "노사가 함께 지역 아동·청소년 복지시설의 생활환경 개선과 복지 향상을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한국국토정보공사는 선덕보육원과 지난해 연말 업무협약을 체결한 이후 침대 기부, 명절 방문, 행사 수익금 전달 등 지속적인 나눔 활동을 이어오고 있다.
gojongwin@newspim.com