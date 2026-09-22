하나에어로다이내믹스, 증권신고서 제출…코스닥 IPO 돌입

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440만주 공모·희망가 4700~5700원

판금·열처리 설비 확충…외주 공정 내재화 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 항공 제조 전문기업 하나에어로다이내믹스가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다.

22일 하나에어로다이내믹스에 따르면 총 공모주식 수는 440만주이며 희망 공모가 범위는 4700~5700원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 11월 2~6일, 일반청약은 11월 10~11일 진행할 예정이다. 대표주관사는 IBK투자증권이다.

희망 공모가 기준 공모 예정 금액은 약 207억~258억원이다.

하나에어로다이내믹스 CI. [사진=하나에어로다이내믹스]

지난 2007년 설립된 하나에어로다이내믹스는 치공구 설계·제작부터 정밀 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 수행하는 항공 제조기업이다. 한국항공우주산업(KAI)과 벨 헬리콥터(Bell) 등 국내외 고객사에 민항기와 군용기, 헬리콥터용 치공구 및 부품·조립 구조물을 공급하고 있다.

회사는 생산용 치공구를 직접 설계·제작하고 이를 부품 가공과 구조물 조립으로 연결하는 통합 제조체계를 운영하고 있다. 2024년부터는 Bell 412 헬리콥터의 테일붐과 기수부 등 주요 구조물을 양산해 수출하고 있다.

실적도 개선됐다. 지난 2025년 별도 기준 매출액은 332억9000만원, 영업이익은 49억9000만원으로 영업이익률 15%를 기록했다.

올해 상반기 매출액은 205억9000만원, 영업이익은 48억3000만원으로 영업이익률은 23.5%를 기록했다. 회사는 조립사업의 양산 안정화와 생산 효율성 개선 등이 수익성 향상에 영향을 미쳤다고 설명했다.

상장을 통해 확보한 자금은 대형 판금 성형 설비와 열처리·후가공 설비, 공장 신축 등 생산 인프라 확충에 투입할 예정이다.

회사는 현재 외주로 처리하는 일부 공정을 내재화해 원가와 납기, 품질 관리 능력을 높이고 고객사가 제공하던 부품의 자체 제작 비중도 확대할 계획이다. 이를 통해 항공기 한 대당 공급 품목과 공급가치를 높인다는 방침이다.

신규 해외 고객을 대상으로 치공구 수출과 헬리콥터 부품 수주도 추진하고 있다. 중장기적으로는 항공기와 무인기, 발사체용 복합재 치공구 제작 경험을 바탕으로 복합재 제조와 특수소재 가공, 구조물 제조 등으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

손창환 하나에어로다이내믹스 대표이사는 "치공구부터 부품·구조물까지 연결하는 제조역량을 바탕으로 국내외 고객과 신뢰를 쌓아왔다"며 "이번 상장을 통해 제조역량을 고도화하고 고객과 제품군을 다변화해 글로벌 항공우주 종합 제조기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com