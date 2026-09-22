두나무, 글로벌 금융 리더 초청 업비트 서밋 개최

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 29일 서울서 UIS 2026을 개최한다
- 미국·유럽·아시아 정책·금융 인사들이 참석한다
- 규제 변화와 온체인 전환 등을 논의한다
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디지털자산 규제와 시장 변화 논의
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 오는 29일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 '업비트 인스티튜셔널 서밋(UIS 2026)'을 개최한다고 22일 밝혔다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC) 전 위원, 백악관 대통령 디지털자산 자문위원회 전 부국장 등 미국·유럽·아시아 주요국의 정책·규제 기관 관계자와 글로벌 금융·디지털자산 산업 리더들이 참여한다. 사전 초청된 인사를 대상으로 진행되는 폐쇄형 행사다.
이번 서밋에서는 글로벌 디지털자산 규제 및 시장구조 변화, 토큰화와 새로운 자산 유통 구조, 기관의 디지털자산 시장 참여, 아시아 주요국의 규제 환경, 금융의 온체인 전환, AI와 블록체인의 융합 등을 주제로 논의한다. 미국의 시장구조와 정책 변화부터 유럽의 제도화, 아시아의 규제 지형까지 주요 권역별 정책·규제 환경을 살펴본다.
국내 금융산업의 온체인 전환을 주제로 한 토론도 진행된다. 이종섭 서울대학교 경영대학 교수를 좌장으로 두나무, 하나금융지주, 한화투자증권, 삼성금융네트웍스 등 금융사 임원들이 참여해 은행·증권 등 전통 금융의 변화와 온체인 금융의 가능성을 논의한다.
오경석 두나무 대표는 "정책과 금융, 산업을 아우르는 심도 있는 논의를 통해 한국과 글로벌 디지털자산 시장을 연결하는 의미 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
한편 30일부터 10월 1일까지는 '코리아 블록체인 위크 2026' 메인 컨퍼런스가 진행된다. 두나무는 이 행사의 프레젠팅 파트너로 참여하며, 오경석 대표가 '디지털 자산 거래를 넘어, 연결을 위한 금융 인프라로'를 주제로 연사로 나선다.
romeok@newspim.com