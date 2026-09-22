타다, 반복 이동을 한 번에 예약하는 정기 예약 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 타다가 22일 정기 예약 서비스를 출시했다.
- 반복되는 출퇴근과 등하원 일정을 자동 배차한다.
- 최대 4주 28건까지 한 번에 관리할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스가 운영하는 모빌리티 플랫폼 타다는 22일 반복되는 이동 일정을 한 번의 설정으로 관리할 수 있는 '정기 예약' 서비스를 출시했다.
정기 예약은 매주 반복되는 출퇴근이나 자녀 등하원, 정기적인 병원 방문 같은 고정된 이동 일정을 미리 등록하면 지정된 시간에 자동으로 차량이 배차되는 서비스다. 기존에는 매번 1회성으로 차량을 요청해야 했지만, 이번 서비스로는 반복되는 스케줄을 한 번에 생성하고 관리할 수 있다.
이용자가 앱에서 요일과 시간, 이동 경로, 반복 기간을 설정하면 해당 스케줄의 예약이 일괄 접수된다. 한 번의 설정으로 최대 4주간 총 28건의 예약이 미리 생성되므로 같은 일정을 매번 예약해야 하는 번거로움을 줄일 수 있다.
요일마다 이동 시간이 다르거나 특정 날짜를 제외해야 하는 경우 날짜별로 일정을 맞춤 설정할 수 있다. 선호하는 드라이버를 지정해 같은 드라이버와 반복 이동하는 것도 가능하며, 프리미엄 차량과 카시트 포함 차량도 이용할 수 있다. 예약 시간 변경이나 취소 등의 기능도 앱에서 관리할 수 있다.
타다는 누적 가입자 470만 명을 확보한 국내 모빌리티 플랫폼으로, 실시간 호출과 예약, 프리미엄 이동, 기업 전용 서비스 '타다 비즈니스'를 제공하고 있다.
romeok@newspim.com